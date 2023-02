नई दिल्‍ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज के अंतिम और निणार्यक मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. दूसरे ओवर में ही ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) क्रीज पर आए. उन्‍होंने आते ही हाथ खोलने शुरू कर दिए. बेहद आक्रामक नजर आ रहे राहुल ने 22 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 44 रन की पारी खेली. इसमें 4 चौके और 3 छक्‍के शामिल थे. राहुल ने अपनी पारी के दौरान एक छक्‍का सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के अंदाज में लगाया. इस शॉट को देखकर न्‍यूजीलैंड के खिलाड़ी भी हैरान रह गए. भारत ने मैच रिकॉर्ड 168 रन के अंतर से जीता.

कीवी बॉलर लॉकी फर्ग्युसन पारी का छठा ओवर फेंकने आए. राहुल ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाया. ओवर की अगली ही गेंद पर उन्‍होंने स्क्वेयर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया. जिस तरह राहुल ने यह शॉट खेली उससे फैंस को 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव की याद आ गई. इस छक्के का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

A super shot by Rahul Tripathi – what a six. pic.twitter.com/sbIOhzQDrR

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 1, 2023