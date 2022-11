Ind v NZ 3rd T20 Napier weather report: निर्णायक मैच में बारिश हुई तो भारत के कब्जे में होगी सीरीज, जानें कैसा रहेगा नेपियर का मौसम

हाइलाइट्स भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 नेपियर में खेला जाएगा सीरीज का पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था नेपियर में मंगलवार को दिन में बारिश की संभावना जताई गई है

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम मेजबान न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ नेपियर के मैकलीन पार्क (Maclean Park) में मंगलवार को टी20 सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम इंडिया ने सीरीज का दूसरा टी20 मैच 65 रन से जीता था जबकि पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. यदि इस मुकाबले में बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता है तो हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) एंड कंपनी सीरीज अपने नाम कर लेगी. कीवी टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो की तरह है. टीम के नियमित कप्तान केन विलियम्सन के इस मुकाबले से बाहर होने से मेजबान टीम को तगड़ा झटका लगा है.

भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव ने दूसरे टी20 में दूसरा शतक लगाया था. ऑलराउंडर दीपक हुडा ने चार विकेट चटकाए जबकि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने दो विकेट अपने नाम किए. दूसरी ओर कीवी टीम की ओर से पेसर टिम साउदी ने हैट्रिक ली वहीं कप्तान केन विलियम्स ने अर्धशतकीय पारी खेली थी. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच कीवी टीम की कप्तानी तेज साउदी करेंगे.

यह भी पढ़ें:IND vs NZ 3rd T20 Live Streaming: हार्दिक पंड्या एंड कंपनी सीरीज फतह करने कब और कहां उतरेगी, ऐसे देखें LIVE

IND vs NZ Dream11 Prediction: भारत-न्यूजीलैंड मुकाबले में ज्यादा अंक दिला सकते हैं सूर्यकुमार-साउदी, इन 11 खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दांव

कैसा रहेगा नेपियर का मौसम

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Weather Report on IND vs NZ Match in McLean Park) के बीच मौजूदा टी20 सीरीज में अभी तक मौसम का अहम रोल रहा है. नेपियर के मैकलीन पार्क पर मंगलवार को शाम के समय आसमान में बादलों का जमावड़ा रहेगा लेकिन बारिश की संभावना कम है. मैच वाले दिन बारिश का 70 फीसदी पूर्वानुमान है. मैच से पहले बारिश की संभावना है. ऐसे में मैच देरी से शुरू हो सकता है. रात में बारिश की अनुमान 70 फीसदी है. निर्णायक मुकाबले में बारिश खलल डाल सकती है.

पिच रिपोर्ट

मैकलीन की पिच (McLean Park Pitch Report) बल्लेबाजों के लिए मुफीद है. यहां अभी तक कुल 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इस वेन्यू पर हाईस्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है. हालांकि खेल के आगे बढ़ने के साथ साथ विकेट धीमा होता चला जाएगा. ग्राउंड बड़ा होने की वजह से गेंदबाजों को फायदा हो सकता है. इस विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 बार जीती है जबकि चेज करने वाली टीम को 3 मैचों में जीत मिली है.

भारतीय स्क्वॉड (Team India Squad)

सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (कप्तान), दीपक हुडा, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, शुभमन गिल , उमरान मलिक.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड (New Zealand Squad)

ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, फिन एलेन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, टिम साउदी (कप्तान), लॉकी फर्ग्यूसन, माइकल ब्रेसवेल, हेनरी निकोल्स, ब्लेयर टिकनर.

Tags: Hardik Pandya, IND vs NZ, India vs new zealand, Suryakumar Yadav, Team india, Tim Southee