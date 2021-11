IND vs NZ Live Score: ईश सोढ़ी ने दिया भारत को बड़ा झटका, रोहित शर्मा आउट

India vs New Zealand 3rd T20I at Kolkata Latest Cricket Updates: भारत का स्कोर 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 49 रन है. ईशान किशन 17 गेंदों में 24 और रोहित शर ्मा 13 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं.

India vs New Zealand 3rd T20I at Kolkata Latest Cricket Updates: भारत का स्कोर 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 69 रन है. ईशान किशन 19 गेंदों में 29 और रोहित शर्मा 17 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे हैं. 6 ओवर समाप्त होने तक रोहित शर्मा 3 छक्के और 4 चौके लगा चुके हैं. वहीं, ईशान किशन के बल्ले से 6 चौके निकल चुके हैं.

India vs New Zealand 3rd T20I at Kolkata Latest Cricket Updates: भारत का स्कोर 8 ओवर में दो विकेट नुकसान के 77 रन है. रोहित शर्मा 20 गेंदों में 42 और ऋषभ पंत 3 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं.

India vs New Zealand 3rd T20I at Kolkata Latest Cricket Updates: भारत का स्कोर 9 ओवर में 3 विकेट नुकसान के 83 रन है. रोहित शर्मा 23 गेंदों में 46 रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत ने रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ जितनी अच्छी शुरुआत की थी, उतना ही खराब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने खेल दिखाया. मिचेल सैंटनर ने शानदार वापसी दिला दी है. सैंटनर ने अबतक 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट हासिल कर लिए हैं.

India vs New Zealand 3rd T20I at Kolkata Latest Cricket Updates: रोहित शर ्मा के अर्धशतक के साथ 11वें ओवर में भारत के 100 रन भी पूरे हो गए हैं. भारत का स्कोर 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन हो गया है.

India vs New Zealand 3rd T20I at Kolkata Live Cricket Score and Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन (Eden Gardens) में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारत इससे पहले दोनों टी20 मैच जीतकर सीरीज (India vs New Zealand T20 Series) पर अपनी अजेय बढ़त बना चुका है. भारत ने जयपुर में पहला टी20 मैच 5 विकेट से जीता था. हालांकि, इस मैच के अंतिम ओवर में काफी रोमांच देखने को मिला था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी शानदार खेल दिखाया था. वहीं, रांची में खेले दूसरे टी20 मैच में शुरुआत से ही भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा था. इस मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता था. इस तरह से टीम इंडिया 3 मैचों की टी20 सीरीज (IND vs NZ T20 Series) में फिलहाल 2-0 से आगे है.

केएल राहुल और आर अश्विन को आराम

कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतने के बाद कहा, ”हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं. पिच थोड़ी स्टिकी लग रही है और हम बल्लेबाजी इकाई के रूप में खुद को चुनौती देना चाहते हैं. हमें विभिन्न चीजों को आजमाना होगा और यह उनमें से एक है. हम स्कोरबोर्ड पर रन बनाना चाहते हैं और नए गेंदबाजों को बचाव का लक्ष्य देना चाहते हैं. केएल (KL Rahul) और अश्विन (R Ashwin) को आराम दिया गया है. ईशान किशन (Ishan Kishan) और युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम क्या करना चाहते हैं इसलिए ईशान को अपने मौके का इंतजार करना पड़ा. चहल भी, वह हमारे लिए एक चैंपियन गेंदबाज रहे हैं.”

टिम साउदी न्यूजीलैंड टीम में एकमात्र बदलाव

मिचेल सैंटनर ने कहा, ”हमें पहले बॉलिंग करनी होगी. पिछले कुछ मैचों में ओस की वजह से पिच गीली हुई है. चारों तरफ ओस पड़ी है. हमें जो भी करना है, उसे अच्छे से करना है. हम करीब रहे हैं, कुछ चरणों में हार गए, खासकर आखिरी गेम में बीच के दौरान बल्ले से, हमने शानदार शुरुआत की… लेकिन बस यही तरीका है. भारतीय सलामी बल्लेबाज सामने आए हैं और साझेदारियां बना रहे हैं. हम बहुत दूर नहीं हैं और उम्मीद है कि हम आज एक पूरा खेल खेल सकते हैं. टिम साउदी (Tim Southee) एकमात्र बदलाव है.”

ईडन गार्डन पर वनडे क्रिकेट में रोहित के नाम दोहरा शतक

बतौर पूर्णकालिक टी20 कप्तान रोहित की यह पहली सीरीज है, जिसमें तीनों टॉस उन्होंने जीते. इससे हालात का फायदा उठाने में मदद मिली और गेंदबाजों तथा बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा. रोहित ने ईडन गार्डन पर ही वनडे क्रिकेट में 264 रन बनाए थे और यहीं पर कप्तान के तौर पर पहली सीरीज 3-0 से जीतना उनके लिए सोने पे सुहागा होगा. कोच राहुल द्रविड़ को इस तरह की शानदार जीत के बाद नई भूमिका में ढलने में मदद मिलेगी. इसके एक सप्ताह के भीतर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन प्रकार हैं:

भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल.

न्यूजीलैंड की प्लेइंगXI: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs New Zealand के बीच तीसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs New Zealand के बीच तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.