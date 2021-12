IND vs NZ: एजाज पटेल ने जिसे पहली गेंद पर आउट किया, उसने भी 'परफेक्ट 10' पर बजाई ताली; देखें वीडियो

नई दिल्ली. मुंबई में पैदा हुए न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने अपने ही शहर में इतिहास रचने का कारनामा किया. उन्होंने भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट की पहली पारी में सभी 10 विकेट हासिल किए. उनसे पहले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है. पहली बार इंग्लैंड के स्पिनर जिम लेकर (Jim Laker) ने एक पारी में 10 विकेट लिए थे और फिर भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में इसे दोहराया था. लेकिन एजाज पटेल ने सबसे कम टेस्ट में ऐसा किया है. मुंबई में वो अपना 11वां टेस्ट खेल रहे हैं. उन्होंने भारत की पहली पारी में 47.5 ओवर में 119 रन देकर 10 विकेट लिए.

एजाज पटेल (Ajaz Patel) के इस प्रदर्शन ने सभी को उनका मुरीद बना लिया है. हर देश के खिलाड़ी उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. इसमें भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं. खासकर रविचंद्नन अश्विन (R Ashwin).अश्विन को एजाज ने पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था. वो खाता भी नहीं खोल पाए थे. इसके बावजूद अश्विन ने भारतीय मूल के इस स्पिनर की उपलब्धि को सराहा और ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर कीवी स्पिनर के लिए ताली बजाई.

इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें अश्विन ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

Incredible achievement as Ajaz Patel picks up all 10 wickets in the 1st innings of the 2nd Test.

He becomes the third bowler in the history of Test cricket to achieve this feat.#INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/5iOsMVEuWq

— BCCI (@BCCI) December 4, 2021