IND vs NZ: आर अश्विन के बल्लेबाज से ऑफ स्पिनर बनने में है हरभजन सिंह का रोल, गेंदबाज ने सुनाई 20 साल पुरानी कहानी

नई दिल्ली. भारत भले ही न्यूजीलैंड से कानपुर टेस्ट नहीं जीत पाया हो. लेकिन कई खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से जरूर भारतीय टीम मैनेजमेंट खुश होगा. इसमें ऑफ स्पिनर रविचंद्नन अश्विन (R Ashwin) का नाम सबसे ऊपर है. अश्विन इस टेस्ट में हरभजन सिंह (417 विकेट) को पीछे छोड़कर टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने. उन्होंने न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लाथम (Tom Latham) को आउट करते ही यह यह उपलब्धि हासिल की. उनके अब 80 टेस्ट में 419 विकेट हो गए हैं.

कानपुर टेस्ट के खत्म होने के बाद बीसीसीआई टीवी पर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने आर अश्विन (R Ashwin) से उनके प्रदर्शन को लेकर बात की थी. इसमें ऑफ स्पिनर ने कहा, “यह सिर्फ नंबर है, जो मेरी कोशिशों के कारण हासिल हो रहे हैं. मैं अपने खेल का आनंद लेने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं कितने विकेट के रिकॉर्ड को पार कर रहा हूं. मेरे लिए यह गर्व की बात है. आप भारत के लिए खेलते हैं, मेरा 200वां विकेट इसी मैदान पर था और अब मैंने कानपुर में ही हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा.”

हरभजन से प्रेरित होकर ऑफ स्पिनर बना: अश्विन

अश्विन ने आगे कहा, “जब हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक गेंदबाजी की थी. तब मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ऑफ स्पिनर बनूंगा. मैं उनसे (हरभजन) प्रेरित था और आज यहां हूं. बहुत से लोगों को यह कहानी पता होगी कि मैं पहले बल्लेबाज था. लेकिन 2001 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद, मैंने स्पिन गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस तरह मैंने शुरुआत की. मुझे नहीं पता कि मैं अब हरभजन के स्टाइल को कॉपी कर सकता हूं या नहीं.”

