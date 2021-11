IPL 2021 में हर 10वीं गेंद में लिया विकेट, विराट कोहली के संकटमोचक को अब रोहित शर्मा की टीम में मिला मौका

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच रांची में 3 टी20 का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में चोटिल तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) की जगह आईपीएल 2021 में अपनी धारदार गेंदबाजी का जलवा बिखेरने वाले गेंदबाज को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया. यह गेंदबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का संकटमोचक भी रहा है. इस साल के आईपीएल में भी विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के लिए इस गेंदबाज ने 32 विकेट झटके थे. जो लीग के इतिहास में एक रिकॉर्ड है. इस गेंदबाज का नाम हर्षल पटेल (Harshal Patel) है. रांची टी20 से हर्षल पटेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया और पहले ही मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए.

हर्षल को अजित अगरकर ने डेब्यू कैप सौंपी. इसका एक वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इसमें अगरकर के डेब्यू कैप देने के बाद ऋषभ पंत, आवेश खान, केएल राहुल इस तेज गेंदबाज को गले लगा लेते हैं. हर्षल भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में टी20 डेब्यू करने वाले छठे खिलाड़ी हैं. उन्होंने 30 साल और 361 दिनों की उम्र में अपना पहला मैच खेला.

🎥 🎥 Congratulations to @HarshalPatel23 who is set to make his #TeamIndia debut. 👏 👏@Paytm #INDvNZ pic.twitter.com/n9IIPXFJQ7

— BCCI (@BCCI) November 19, 2021