IND vs NZ: 'ईश सोढ़ी के हाथों में गोंद था', रोहित शर्मा के कैच पर आकाश चोपड़ा भी हुए कीवी गेंदबाज के कायल

नई दिल्‍ली. भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार पारी खेली. रोहित की दमदार पारी और फिर गेंदबाजों की बदौलत भारत ने तीसरा टी20 मैच 73 रन से जीतकर सीरीज में भी क्‍लीन स्‍वीप कर लिया. रोहित ने 31 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली, जिसमें उन्‍होंने 5 चौके और 3 छक्‍के लगाए.

भारतीय पारी जब 100 रन के पार पहुंची, तब रोहित शर्मा ईश सोढ़ी (Ish Sodhi) को अपना कैच थमा बैठे. ईश सोढ़ी ने एक हाथ से भारतीय कप्‍तान का कैच लपका. स्‍टार स्पिनर ने रोहित का अपनी ही गेंद पर ब्‍लाइंड कैच लपका, जिसे देखकर क्रिकेट की दुनिया हैरान भी रह गई.

Sodhi with glue on his hands! What a grab 👌#INDvNZ pic.twitter.com/1EHanqppYI

— The Cricket Podcast (@TheCricketPod) November 21, 2021