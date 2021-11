IND vs NZ: ...तो श्रेयस अय्यर का टीम से कट जाता पत्ता, जानिए कैसे सूर्यकुमार यादव बने थे संकटमोचक

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में सीरीज का पहला टेस्ट (IND vs NZ Kanpur Test) खेला जा रहा है. इस टेस्ट के दूसरे दिन डेब्यू कर रहे भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने शतक जड़ा. वो डेब्यू पर टेस्ट शतक जड़ने वाले 16वें भारतीय बने. श्रेयस ने 171 गेंद में 105 रन बनाए. उनकी बल्लेबाजी के बदौलत भारत ने पहली पारी में 345 रन का स्कोर खड़ा किया. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को भी इस टेस्ट के लिए चोटिल केएल राहुल (KL Rahul) की जगह स्क्वॉड में शामिल किया गया था. हालांकि, उन्हें टेस्ट डेब्यू का मौका नहीं मिला. लेकिन वो अपने खास दोस्त श्रेयस की मैच के दौरान हौसला अफजाई करते नजर आए.

सूर्यकुमार मैदान (Suryakumar Yadav) पर श्रेयस के लिए ड्रिंक्स लेकर गए. जब मुंबई के इस बल्लेबाज ने टेस्ट डेब्यू पर शतक ठोका, तो उन्होंने जमकर तालियां बजाईं. दोनों के बीच की दोस्ती ने फैंस का दिल जीत लिया.

कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद सूर्य़कुमार ने बीसीसीआई टीवी के लिए श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का मजेदार इंटरव्यू लिया. इसमें अय्यर ने खुलासा किया कैसे सूर्यकुमार ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए अपने शुरुआती दिनों में उनका समर्थन किया था. बीसीसीआई ने इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया- “उन्होंने श्रेयस को गले लगाया, उन्होंने ताली बजाई, वह सबसे खुश थे, जब उनके साथी ने डेब्यू पर शतक बनाया. @Surya_14kumar के साथ @ ShreyasIyer15 का यह इंटरव्यू दिल को छू लेने वाला है.”

He gave Shreyas a hug , he clapped for him , he was one of the happiest when his mate scored a hundred .

This interview of @ShreyasIyer15 with @surya_14kumar is all heart. – By @28anand

Full interview #TeamIndia #INDvNZ @Paytm https://t.co/CR0rOtTXiu pic.twitter.com/y1cFU18qB5

— BCCI (@BCCI) November 26, 2021