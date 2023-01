IND vs NZ: तीसरे सबसे कम स्कोर पर सिमटा न्यूजीलैंड, रायपुर के पहले वनडे मैच में ही बना रिकॉर्ड

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड की टीम दूसरे वनडे मैच में 108 रन पर ही ऑलआउट हो गई है. भारत ने रायपुर में खेले गए वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को इस स्कोर पर समेटा. इसके साथ ही वनडे क्रिकेट के कई रिकॉर्ड बदल गए. 108 रन, न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में तीसरा सबसे कम स्कोर है. भारत इससे पहले न्यूजीलैंड को 79 और 103 रन पर भी आउट कर चुका है. इन तीनों ही मैच में कई गजब की समानताएं भी हैं. जैसे कि इन तीनों ही मैच में न्यूजीलैंड का पहला विकेट 0 पर गिरा. भारतीय गेंदबाज ने इन तीनों ही मैचों में पहले ही ओवर में विकेट लिया.

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच अब तक 115 वनडे मैच खेले गए हैं. इनमें से सिर्फ 7 बार ही ऐसा हुआ है, जब कोई टीम 110 रन भी ना बना सकी हो. ऐसा सातवां वाकया रविवार, 21 जनवरी को रायपुर में देखने को मिला. जब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड (New Zealand) को 108 रन पर ढेर कर दिया. वैसे यह तीसरा मौका है जब भारत या न्यूजीलैंड ने एकदूसरे को 108 रन पर आउट किया हो. न्यूजीलैंड ने भारत को 2002 में ऑकलैंड और 2003 में क्राइस्टचर्च में 108 रन पर ही समेट चुकी है.

जहां तक लोएस्ट स्कोर यानी सबसे कम रन की बात है तो न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ 79 रन पर ऑलआउट हो चुकी है. भारतीय टीम (Team India) ने 2016 में विशाखापत्तनम में न्यूजीलैंड को 79 रन पर समेट दिया था. उस मैच में कप्तान विलियम्सन के अलावा एक भी कीवी बैटर 20 रन से ज्यादा नहीं बना सका था. लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने सबसे अधिक 5 विकेट झटके थे. भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 103 रन पर भी आउट कर चुकी है. टीम इंडिया ने यह कमाल 2010 में चेन्नई वनडे मैच में किया था.

अब लेटेस्ट मैच की बात. भारत ने रायपुर वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. पिछले कई मैच से बेरंग चल रहे मोहम्मद शमी को जैसे इसी बात का इंतजार रहा हो. उन्होंने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलेन को क्लीन बोल्ड कर दिया. एलेन खाता भी नहीं खोल सके.

न्यूजीलैंड इस खराब शुरुआत से कभी भी उबरते हुए नहीं दिखा. उसके टॉप-5 बल्लेबाजों का स्कोर क्रमश: 0, 7,5, 1, 1 रहा. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय गेंदबाजों का मैच पर किस कदर दबदबा रहा. छठे नंबर पर आए ग्लेन फिलिप्स ने 36 रन बनाकर टीम को 100 रन के पार पहुंचने में मदद की. पिछले मैच के शतकवीर माइकल ब्रेसवेल ने 22 रन बनाए. मिचेल सैंटनर ने भी 27 रन का योगदान दिया. बाकी कोई बल्लेबाज दोहरी रनसंख्या नहीं छू सका.

गेंदबाजी की बात करें तो भारत के हर गेंदबाज ने विकेट झटके. मोहम्मद शमी ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए. हार्दिक पंड्या और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए. मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप ने एक-एक विकेट झटके.

क्रिकेटप्रेमी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. यह पहला मौका है जब रायपुर में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया है. वैसे यह भारत का 50वां ग्राउंड है, जहां वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया.

Tags: India vs new zealand, Mohammed Shami, New Zealand, Team india