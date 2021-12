IND vs NZ: मयंक अग्रवाल ने 24 महीने बाद जड़ा शतक, फिर भी अपनी पारी से खुश नहीं; बताई वजह

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट में भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने अपने करियर का चौथा शतक ठोक टीम को मुश्किल से उबारा. इस टेस्ट से पहले प्लेइंग-11 में उनकी जगह पक्की नजर नहीं आ रही थी. लेकिन अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के चोटिल होने के कारण उन्हें टीम में जगह मिली और मयंक ने इस मौके को पूरी तरह भुनाया. उन्होंने 2 साल बाद टेस्ट में शतक ठोका. इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ नवंबर 2019 में इंदौर टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाई थी. इसके बाद से उन्होंने 7 टेस्ट खेले थे. लेकिन शतक नहीं लगा पाए थे. हालांकि, मुंबई टेस्ट में शतक ठोकने के बाद भी वो खुश नहीं है. मंयक ने बीसीसीआई टीवी पर इसका कारण बताया.

प्रसिद्ध कृष्णा ने बीसीसीआई टीवी पर मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) से मुंबई टेस्ट (Mumbai Test) में उनकी पारी को लेकर पूछा. इस पर ओपनर ने कहा, “यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वानखेड़े में टेस्ट शतक बनाना किसी भी भारतीय क्रिकेटर के लिए हमेशा खास होता है. हालांकि, यह पारी उतनी अच्छी नहीं थी, जितनी दिख रही थी. यह पारी उतनी आसान नहीं थी. लेकिन मजबूत विश्वास के चलते मैं ऐसा कर पाया. टेस्ट क्रिकेट में एक प्लान बनाना और उस पर अमल करना जरूरी होता है. मैं पूरे दिन बल्लेबाजी करके खुश हूं. मैं जितना संभव हो सके गेंद के करीब जाने के कोशिश कर रहा था.”

What does it mean to score a ton in whites? @mayankcricket expresses his run of emotions to @prasidh43 after his gritty century on Day 1 of the 2nd @Paytm #INDvNZ Test at Wankhede. – By @28anand

Full interview #TeamIndiahttps://t.co/1hVDdntTA1 pic.twitter.com/v7u9mR8aTJ

— BCCI (@BCCI) December 3, 2021