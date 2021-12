IND vs NZ: विराट कोहली मुंबई टेस्ट में स्पाइडर-कैम से करने लगे बातें, जल्दी हुआ टी-ब्रेक; देखें Video

नई दिल्ली. भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत की थी. लेकिन वो इसे बड़े स्कोर में नहीं तब्दील कर पाए और 36 रन बनाकर आउट हो गए. इससे उनके फैंस जरूर मायूस हुए होंगे. हालांकि, उन्होंने अपने प्रशंसकों को मुस्कुराने का एक मौका जरूर दिया. जब बीच मैच के दौरान वो स्पाइडर-कैम से बातें करने लगे. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह वाकया न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के चौथे ओवर के फौरन बाद हुआ. यह ओवर रविचंद्नन अश्विन (R Ashwin) ने फेंका था और इसकी आखिरी गेंद पर उन्होंने कीवी कप्तान टॉम लाथम (Tom Latham) को आउट किया था. भारतीय टीम अभी पूरी तरह इस विकेट का जश्न भी नहीं मना पाई थी कि स्पाइडर-कैम में कुछ खराबी आ गई और वो मैदान के बिल्कुल करीब आ गया. इस वजह से खेल रोकना पड़ा.

भारतीय खिलाड़ियों ने भी इस मौके को नहीं गंवाया और वो स्पाइडर-कैम को निहारने के लिए उसके पास पहुंच गए. श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव और रविचंद्नन अश्विन ने कैमरे के लैंस के आगे हाथ हिलाया और उसे ऊपर करने की कोशिश भी की. लेकिन स्पाइडर-कैम ऊपर ही नहीं गया. ऐसा 5 मिनट तक चलता रहा.

Hey spidey, please move away 😃

That moment when the spider cam brought the game to a halt 📹📹 https://t.co/XUCt3WGMmr #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/SUS8QRMfFg

— BCCI (@BCCI) December 5, 2021