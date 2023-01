IND vs NZ ODI Head To Head: भारत या न्यूजीलैंड... वनडे में कौन किसपर भारी.. यहां देखें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़े

हाइलाइट्स भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे बुधवार को खेला जाएगा टीम इंडिया ने हाल में श्रीलंको वनडे सीरीज में 3-0 से हराया है भारत का वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पलड़ा भारी है

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका का सफाया करने के बाद अब न्यूजीलैंड (IND vs NZ) की मेजबानी करने को तैयार है. दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन के लिए भी जंग होगी. सीरीज का पहला वनडे मैच बुधवार (18 जनवरी) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand Head to Head ODI) की क्रिकेट टीमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 113 बार आमने सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 55 मैच जीते हैं जबकि कीवी टीम ने 50 वनडे में भारत को हराया था. सात मैच बेनतीजा रहे हैं वहीं एक मुकाबाल टाई रहा है. भारत ने घर पर 26 जबकि न्यूजीलैंड ने भी अपने घरेलू सरजमीं पर 26 वनडे जीते हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान घर के बाहर 14 वनडे अपने नाम किए हैं. न्यूट्रल वेन्यू पर भारत को 15 वनडे में जीत मिली है वहीं न्यूजीलैंड के खाते में 16 जीत दर्ज है.

यह भी पढ़ें:भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नंबर वन की जंग … टॉप पर पहुंचने के लिए Rohit Sharma एंड कंपनी को करना होगा ये काम

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नंबर वन की जंग … टॉप पर पहुंचने के लिए Rohit Sharma एंड कंपनी को करना होगा ये काम

भारत बनाम न्यूजीलैंड हैदराबाद वेदर रिपोर्ट

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ Weather Forecast) के बीच बुधवार को खेले जाने वाले पहले वनडे वाले दिन हैदराबाद का तापमान 22 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान पूरी तरह साफ रहेगा. मैच वाले दिन बारिश के आसार नहीं हैं. ऐसे में पूरे मैच की उम्मीद है. उमस 40 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है.

पिच रिपोर्ट

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रह सकती है. दूसरी पारी में पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करना पसंद करेगी. हालांकि दूसरी पारी में ओस की कोई भूमिका नहीं रहेगी. हैदराबाद में दोनों टीमें 6 बार आमने सामने हुई हैं जहां पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 मैचों में विजयी रही है जबकि चेज करने वाली टीम को भी इतने ही मैचों में जीत मिली है. यहां पहली पारी में औसत स्कोर 277 रन है.

Tags: IND vs NZ, India vs new zealand, Rohit sharma, Team india