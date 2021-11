IND vs NZ: आर अश्विन अंपायर से भिड़े, रहाणे से बात नहीं बनी, तो कोच द्रविड़ को आना पड़ा; जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली. आर अश्विन (R Ashwin) का विवादों से गहरा नाता है. कभी खिलाड़ी, तो कभी अंपायर से उलझ जाते हैं. ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट (IND vs NZ Kanpur Test) में हुआ. दरअसल, कीवी ओपनर विल यंग (Will Young) को आउट करने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर दबाव बनाने चाह रही थी. इसी कोशिश में अश्विन ने नया पैंतरा आजमाया और वो स्टम्प्स के काफी करीब से गेंदबाजी करने लगे. ऐसा करने के दौरान वो कई बार अंपायर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज के सामने आ गए. इससे अंपायर नितिन मेनन (Umpire Nitin Menon) खुश नजर नहीं आए और उन्होंने अश्विन को इसके लिए कई बार टोक दिया.

अंपायर नितिन मेनन (Nitin Menon) की यह बात आर अश्विन (R Ashwin) को नागवार गुजरी और दोनों में इसे लेकर बहस शुरू हो गई. यह वाकया न्यूजीलैंड की पारी के 77वें ओवर में घटा. यह विवाद यहीं नहीं रूका. अगले तीन ओवर तक अंपायर और अश्विन की इसी मसले पर बहस होती रही. विवाद ज्यादा बढ़ता देख कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को भी आना पड़ा.

अंपायर का यह तर्क था कि अश्विन फॉलो थ्रू में उनके सामने आ रहे हैं और ऐसे में वो स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज को नहीं देख पा रहे और किसी तरह की अपील होने पर फैसला देने में उन्हें परेशानी होगी. जबकि अश्विन की दलील थी कि अंपायर उन्हें गेंदबाजी से रोक रहे हैं.

Nitin Menon : “You are obstructing my vision”

Rahane: “He’s not running on to the danger area.”

Nitin Menon : “I can’t make the LBW calls.”

Ashwin: “You are anyways not making any” 😋😂#INDvNZ | #NZvIND #INDvsNZ pic.twitter.com/VDovbwLBXL

