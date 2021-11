नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच बुधवार को 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच जयपुर में खेला जाएगा. इस मैच में एक नई भारतीय टीम नजर आएगी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के हाथों में भारतीय टी20 टीम की कप्‍तानी होगी और मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) होंगे. दोनों जयपुर से ही अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे. दरअसल टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत का अभियान खत्‍म होने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने टी20 टीम की कप्‍तानी छोड़ दी थी. वहीं इसी टूर्नामेंट के साथ मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री का भी कार्यकाल पूरा हो गया था. अब राहुल और रोहित के हाथों में टीम की जिम्‍मेदारी है.

रोहित की गिनती आज दुनिया के विस्‍फोटक सलामी बल्‍लेबाजों में होती है, मगर काफी कम लोगों को ही उनके इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्‍यू याद होगा. दरअसल रोहित को अपने डेब्‍यू मैच में बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया था. उन्‍होंने राहुल द्रविड़ की कप्‍तानी में 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. दोनों ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से एक नई शुरुआत करने से पहले अपनी उस पहली मुलाकात को याद किया.

🎥 Head Coach Rahul Dravid rekindles his first meeting with a young @ImRo45 & lauds the #TeamIndia T20I captain for his contribution towards the Indian cricket. 👏 ☺️#INDvNZ pic.twitter.com/croLaIElLu

— BCCI (@BCCI) November 16, 2021