VIDEO: सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से नहीं अपनी फील्डिंग से मचाया गर्दा, 1, 2 नहीं 3 बल्लेबाजों का पकड़ा अविश्वसनीय कैच

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच प्रस्तावित तीन मैचों की टी20 सीरीज सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है. प्रतिष्ठित सीरीज पर भारतीय टीम का कब्जा रहा. पहले टी20 मुकाबले में जहां मेहमान टीम को जीत मिली. वहीं आखिरी के दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपना परचम लहराने में कामयाब रही. सीरीज का आखिरी मुकाबला एक फरवरी को अहमदाबाद में खेला गया. यहां टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाने में कामयाब रही. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 12.1 ओवरों में महज 66 रन पर ढेर हो गई. इस प्रकार भारतीय टीम को आखिरी मुकाबले में 168 रन से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई.

बल्लेबाजी में गिल और गेंदबाजी में पंड्या चमके:

आखिरी मुकाबले में युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला जमकर चला. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए महज 63 गेंदों में 200.00 की स्ट्राइक रेट से 126 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 12 चौके एवं सात बेहतरीन छक्के निकले.

ICYMI – WHAT. A. CATCH 🔥🔥 #TeamIndia vice-captain @surya_14kumar takes a stunner to get Finn Allen 👏 #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/WvKQK8V67b

अहमदाबाद में बल्लेबाजी के दौरान जहां गिल का जलवा देखने को मिला. वहीं गेंदबाजी के दौरान कैप्टन पंड्या ने अपना कहर बरपाया. उन्होंने टीम के लिए चार ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 4.00 की इकोनॉमी से 16 रन खर्च करते हुए सर्वधिक चार सफलता प्राप्त की. पंड्या के शिकार फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स, लोकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर बने.

2 stunning catch to Send Pavilion Finn Allen and Glenn Philips by Surya Kumar Yadav in Sleep pic.twitter.com/lQeEWiqhuP

— Riyaan (@imdeepjyotideka) February 1, 2023