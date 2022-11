VIDEO: न्यूजीलैंड के खूबसूरत नजारों पर सूर्यकुमार का मजेदार रिएक्शन, बोले- मैं तो एक घंटा सोया...

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 में हराने के बाद टीम इंडिया मंगलवार (22 नवंबर) को खेली जाने वाली 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले के लिए नेपियर पहुंची. नेपियर का सफर काफी शानदार रहा, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है. हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने रविवार (20 नवंबर) को माउंट माउंगानुई में हरफनमौला प्रदर्शन कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. सूर्यकुमार यादव के शानदार नाबाद 111 रन के बाद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 126 पर रोककर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. भारत ने इस मैच को 65 रनों के बड़े अंतर से जीता.

भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमें अब मंगलवार को फाइनल फेस-ऑफ के लिए कमर कस चुकी हैं. चूंकि वेलिंगटन में शुरुआती खेल बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था, इसलिए नेपियर में मुकाबला मेजबान टीम के लिए जीतना जरूरी हो गया है. इस बीच बीसीसीआई ने माउंट माउंगानुई से नेपियर तक टीम इंडिया की रोड ट्रिप का एक वीडियो शेयर किया. खिलाड़ियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने तक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते देखा जा सकता है. यात्रा के बीच में बस कुछ देर के लिए रुकी और टीम बस से उतरने के बाद खिलाड़ियों ने कुछ प्रशंसकों से बातचीत भी की.

स्टैंड-इन कप्तान हार्दिक पंड्या ने रास्ते में देखे गए सुंदर दृश्यों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, ”बहुत सुंदर. सड़कें बहुत संकरी हैं, लेकिन काफी दर्शनीय हैं. यह एक बहुत ही सुंदर ड्राइव है, बहुत सारे अच्छे दृश्य हैं और साथ ही एक बहुत ही सुंदर झील भी है. और आपको एक साथ इतनी सुंदरता और दुनिया भर में इतने अच्छे लोग देखने को नहीं मिलते हैं.”

वहीं, सूर्यकुमार यादव ने कहा, ”यह बेहद खूबसूरत था. मजा आ गया. मैं तो एक घंटा सोया, एक घंटा पहाड़ देखा. दो घंटे का और सफर बाकी है. उम्मीद है, यह चारों ओर सुंदर होगा.” सोशल मीडिया पर टीम इंडिया का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को फैन्स भी काफी पसंद कर रहे हैं. खासकर सूर्यकुमार यादव की एक घंटा सोने वाली बात को.

📹📹 Of scenic routes, mountains and meadows and some fun along the way as #TeamIndia touchdown Napier ahead of the third and final T20I against New Zealand.#NZvIND pic.twitter.com/zobGI3V0ml

— BCCI (@BCCI) November 21, 2022