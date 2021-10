नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) की टीम टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) के 28वें मैच में जब आमने- सामने उतरेगी तो दोनों की कोशिश इस टूर्नामेंट में अपनी उम्‍मीदों को बचाए रखने की होगी. दोनों में से आज हारने वाली टीम का सफर टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में लगभग खत्‍म सा हो जाएगा. भारत और न्‍यूजीलैंड (Ind vs NZ) दोनों को अपने पिछले मैच में पाकिस्‍तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. भारत के लिए रविवार को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ दुबई के मैदान पर खेला जाने वाला मुकाबला करो या मरो मैच जैसा होगा. वर्ल्‍ड कप के इतिहास में भारत ने न्‍यूजीलैंड को पिछली बार 18 साल पहले हराया था. भारत का न्‍यूजीलैंड के खिलाफ जीत का प्रतिशत काफी कम है. इस बार तो भारत के सामने न्‍यूजीलैंड की चुनौती के अलावा कई और भी चुनौतियां हैं.

हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की फिटनेस, भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बनी हुई है. इससे अलावा इस टूर्नामेंट में भारत को अपनी उम्‍मीदों को बचाए रखने के लिए न्‍यूजीलैंड की 3 चुनौतियों को हर हाल में पार करना होगा. भारत के सामने कीवी कप्‍तान केन विलियमसन, तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्‍ट और स्पिनर ईश सोढ़ी की 3 सबसे बड़ी चुनौती है.

कीवी कप्‍तान केन विलियमसन ने भारत के खिलाफ 11 मैचों में 325 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्‍ट्राइक रेट 136 का रहा. उन्‍होंने इससे ज्‍यादा रन सिर्फ पाकिस्‍तान के खिलाफ बनाए. कीवी कप्‍तान का टी20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्‍ठ 95 रन का स्‍कोर भी भारत के खिलाफ ही है.

