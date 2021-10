नई दिल्‍ली. वर्ल्‍ड कप में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ भारत (India vs New Zealand) का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है. वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) में न्‍यूजीलैंड की टीम अभी तक भारत पर हावी रही है और टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 की बात करें तो भारत को पहले मैच में पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) के हाथों 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. वर्ल्‍ड कप के इतिहास में भारत की पाकिस्‍तान के खिलाफ यह पहली हार थी. इस बड़ी हार से भारत को झटका लगा और ऊपर से न्‍यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला नॉक आउट जैसा हो गया.

एक छोटी सी गलती टीम इंडिया की उम्‍मीदों को तोड़ सकती है. टीम इंडिया हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya), भुवनेश्‍वर कुमार को लेकर पहले से ही चिंता में है. इसी बीच न्‍यूजीलैंड खेमे से एक ऐसी खबर आ गई, जिसने भारत के सिरदर्द को और बढ़ा दिया है.

पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच में चोटिल हो गए थे गुप्टिल

विस्‍फोटक कीवी बल्‍लेबाज मार्टिन गुप्टिल (martin guptill) भारत के खिलाफ मैच के लिए फिट हो गए हैं और वह चयन के लिए उपलब्‍ध रहेंगे. दरअसल गुप्टिल को पाकिस्‍तान के खिलाफ पहले मुकाबले में बाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी. न्‍यूजीलैंड को भी पहले मैच में पाकिस्‍तान के हाथों हार का सामना करना पडा था.

कोच गैरी स्टीड के अनुसार गुप्टिल ट्रेनिंग कर रहे हैं और यह देखकर अच्छा लगा कि वह चयन के लिए फिट है. स्टीड ने साथ ही कहा कि एडम मिल्ने भी भारत के खिलाफ प्‍लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. मिल्ने को तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन के चोटिल होने पर उनके विकल्‍प के रूप में टीम में शामिल किया गया है.