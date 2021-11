India vs New Zealand Live Score Updates: तीसरे दिन भारत को जल्द विकेट की तलाश, यंग-लाथम से बड़ा खतरा

India vs New Zealand 1st Test Match at Kanpur Live Cricket Score and Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. कानपुर टेस्ट मैच की कप्तानी विराट कोहली (Virat Kohli) की गैरमौजूदगी में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 129 रन है.

India vs New Zealand 1st Test Match at Kanpur Live Cricket Score and Updates: न्यूजीलैंड ने अपने सलामी बल्लेबाजों विल यंग (Will Young) और टॉम लाथम (Tom Latham) की उम्दा अर्धशतकीय पारियों के दम पर पहले टेस्ट के दूसरे दिन ठोस शुरुआत करते हुए बिना किसी नुकसान के 129 रन बना लिए हैं. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के पदार्पण टेस्ट में शतक को छोड़कर दूसरे दिन का खेल न्यूजीलैंड (IND vs NZ Live Score) के नाम रहा. इससे पहले तेज गेंदबाज टिम साउदी (Tim Southee) के पांच विकेट की मदद से कीवी टीम ने भारत को 345 रन पर समेट दिया. पहले दिन काइल जैमीसन के बाद दूसरे दिन साउदी ने पहले सत्र में गेंदबाजी में दबदबा बनाया तो दूसरे सत्र में बल्लेबाजी में यंग और लाथम ने भारत के अनुभवी गेंदबाजों को दबाव नहीं बनाने दिया. ईशांत शर्मा की रफ्तार भी उनकी राह नहीं रोक सकी और रविचंद्रन अश्विन की फिरकी भी नहीं. टीम इंडिया (Team India) को इस टेस्ट में वापसी करने के लिए तीसरे दिन पहले सत्र में तुरंत विकेट चटकाना होगा.

IND vs NZ live score: शतक से 25 रन दूर हैं विल यंग

विल यंग ने 180 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 75 रन बना लिए हैं जबकि लाथम 165 गेंद में 50 रन बनाकर खेल रहे हैं जिसमें चार चौके शामिल हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के पहली पारी के स्कोर से 216 रन पीछे है और उसके सारे विकेट सुरक्षित हैं. कीवी बल्लेबाजों ने एलबीडब्ल्यू के तीन फैसलों के खिलाफ डीआरएस अपील की और कामयाब रहे. पिच से तेज गेंदबाजों को सुबह अधिक उछाल मिली जिसकी बदौलत साउदी ने चार विकेट चटकाए. वहीं अश्विन और जडेजा जैसे स्पिनरों को टर्न नहीं मिली.

अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर 41 ओवर डाले और 92 रन दिए जबकि किसी को कामयाबी नहीं मिल सकी. वहीं ईशांत ने छह ओवर मे 10 और उमेश ने 10 ओवर में 26 रन दिए.

IND vs NZ live score: श्रेयस अय्यर डेब्यू टेस्ट में शतक के साथ बनाए रिकॉर्ड्स

इससे पहले श्रेयस अय्यर अपने पदार्पण टेस्ट में शतक जमाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बने, लेकिन अश्विन को छोड़कर निचले क्रम के बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके. अश्विन ने 56 गेंद में 38 रन बनाए. अपने कल के स्कोर 75 रन से आगे खेलते हुए अय्यर ने 171 गेंद में 105 रन बनाए. वह अपने पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले भारत के 16वें क्रिकेटर बन गए. इस सूची में लाला अमरनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के नाम हैं.

IND vs NZ live score: सुबह का सेशन रहा टिम साउदी के नाम

सुबह के सत्र में 81 रन बने, लेकिन चार विकेट भी गिरे. यह सत्र साउदी के नाम रहा जिन्होंने 27.4 ओवर में 69 रन देकर पांच विकेट लिए. अपना 80वां टेस्ट खेल रहे साउदी 13वीं बार यह कमाल कर चुके हैं. उन्होंने सबसे पहले दूसरी नई गेंद से रवींद्र जडेजा को आउट किया जो कल के स्कोर 50 रन पर ही लौट गए. ऋद्धिमान मान साहा 12 गेंद में एक रन बनाकर आउट हुए. दूसरी ओर अय्यर ने काइल जैमीसन को थर्डमैन पर शॉट खेलकर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और दो छक्के लगाए.

IND vs NZ live score: अय्यर के शतक से रहाणे पर दवाब

श्रेयस अय्यर के शतक से कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे पर दबाव बनेगा, क्योंकि अगले टेस्ट से नियमित कप्तान विराट कोहली वापसी करेंगे. साउदी ने कवर में विल यंग के हाथों लपकवाकर अय्यर की पारी का अंत किया. मुंबई के वर्ली इलाके के रहने वाले अय्यर ने ग्रीन पार्क स्टेडियम पर 171 गेंद में 13 चौकों और दो छक्कों की मदद से 105 रन बनाए. अश्विन ने अपनी पारी में पांच चौके लगाए, जिसमें साउदी को कवर में जड़ा दर्शनीय चौका शामिल है.