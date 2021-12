India vs New Zealand Live Score Updates : विराट और विलियमसन फिर आमने-सामने, 9 बजे होगा टॉस

India vs New Zealand 1st Test Match at Mumbai Wankhede Stadium Live Cricket Score and Updates : भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. विराट कोहली इस मैच में भारत की कप्तानी संभालेंगे जो टीम में वापसी कर रहे है. न्यूजीलैंड की कमान केन विलियमसन के पास है. कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था.

इसके साथ ही मुंबई में लगातार हो रही बारिश भी चिंता का सबब है. पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड की आखिरी जोड़ी की संयमित पारियों के कारण भारत तय लग रही जीत से वंचित रह गया था. अब नियमित कप्तान की वापसी के बाद टीम संयोजन में बदलाव तय है. वानखेड़े स्टेडियम पर संभव है कि मेजबान टीम को चार ही दिन मिले, क्योंकि पहले दिन भारी बारिश का अनुमान है. बारिश के कारण पिच में नमी होने से न्यूजीलैंड टीम नील वैगनर के रूप में अतिरिक्त तेज गेंदबाज को उतार सकती है.

India vs New Zealand के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा.

India vs New Zealand के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्‍ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

India vs New Zealand के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच का लाइव प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

India vs New Zealand के बीच दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https:/hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.

India (Probable Playing XI) : केएस भरत, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज.

New Zealand (Probable Playing XI) : टॉम लाथम, विल यंग, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, काइल जैमीसन, टिम साउथी, नील वैगनर और एजाज पटेल