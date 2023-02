VIDEO: 150 की स्पीड से मलिक ने उड़ाया ब्रेसवेल का स्टंप, जनाब गिल्ली का हाल तो देखिए

नई दिल्ली. अहमदाबाद में भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) के तेजी का जलवा फिर देखने को मिला है. उन्होंने विपक्षी टीम के विस्फोटक बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डालते हुए बोल्ड कर दिया. इस बीच स्टंप की गिल्ली काफी दूर जाकर गिरी. सफलता पाने के बाद युवा मलिक काफी जोश में नजर आए. इस दौरान उन्होंने अपने अंदाज में इस विकेट का जश्न मनाया.

मलिक ने ब्रेसवेल को किया बोल्ड:

कीवी बल्लेबाजों के विकेट के पतझड़ के बीच कैप्टन हार्दिक ने पांचवां ओवर उमरान मलिक को थमाया. इस ओवर की तीसरी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल थोड़े लापरवाह नजर आए और खड़े खड़े बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया. नतीजा यह रहा कि जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस ने उनके स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी.

Umran Malik comes into the attack and Michael Bracewell is bowled for 8 runs.

A beauty of a delivery from Umran 💥

