WTC Final : काइल जेमिसन के कहर के बाद कॉनवे ने जड़ा अर्धशतक, तीसरा दिन रहा न्यूजीलैंड के नाम

साउथैंप्टन. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की पहली पारी रविवार को तीसरे दिन 217 रन पर सिमटी. इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए. लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन (Kyle Jamieson) ने अपने आठवें टेस्ट मैच में पांचवीं बार पारी में पांच विकेट लिए जिसके बाद सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने लगातार तीसरे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. इससे न्यूजीलैंड ऐतिहासिक खिताबी मुकाबले का तीसरा दिन अपने नाम करने में सफल रहा.



तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण आधा घंटा पहले ही समाप्त कर दिया गया. मैच का पहला दिन बारिश से धुल गया था जबकि दूसरे दिन भी 64.4 ओवर ही फेंके जा सके. भारतीय टीम अभी पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड से 116 रन आगे है. भारतीय गेंदबाजों को कीवी गेंदबाजों की तरह स्विंग नहीं मिली लेकिन उन्होंने सीम का अच्छा उपयोग किया. न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी टॉम लाथम (104 गेंदों पर 30) और कॉनवे (153 गेंदों पर 54 रन) ने हालांकि 34 ओवर तक उन्हें सफलता नहीं मिलने दी और इस बीच 70 रन जोड़े.



पेसर जसप्रीत बुमराह ने लगातार 140 किमी रफ्तार से गेंदबाजी की, इशांत शर्मा ने अच्छी लाइन व लेंथ पकड़े रखी तो मोहम्मद शमी अपनी सटीकता से विकेट लेने के करीब नजर आए. इन सभी के दबाव का फायदा आखिर में रविचंद्रन अश्विन (20 रन देकर एक) को मिला जिनकी फ्लाइट लेती गेंद पर ड्राइव करने के प्रयास में लाथम ने एक्स्ट्रा कवर पर विराट कोहली को कैच थमा दिया.



इसे भी पढ़ें, WTC Final: विराट कोहली ने इशांत से क्यों कहा- डांट रहे हैं या पूछ रहे हैं!कोहली ने इस बीच गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए और ऐसे में कॉनवे ने इशांत शर्मा (19 रन देकर एक) ने अपने नए स्पैल में ढीला शॉट खेलकर शमी ने मिडऑन पर आसान कैच लिया. इस ओवर के बाद दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया गया. उस समय कप्तान केन विलियमसन 12 रन पर खेल रहे थे जबकि अनुभवी रॉस टेलर को अभी खाता खोलना है.



इससे पहले भारत ने सुबह तीन विकेट पर 146 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन 71 रन के अंदर बाकी बचे सातों विकेट गंवा दिए. इसका श्रेय न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों और कप्तान विलियमसन को जाता है जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों विशेषकर कप्तान कोहली (142 गेंदों पर 44 रन) और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे (119 गेंदों पर 49 रन) के लिए अच्छी तरह से जाल बिछाया. जेमिसन ने 31 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि नील वैगनर (40 रन देकर दो), ट्रेंट बोल्ट (47 रन देकर दो) और टिम साउदी (64 रन देकर एक) ने बाकी पांच विकेट निकाले.



इसे भी देखें, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 20वीं बार 250 से कम रन बनाए, हैरान करने वाला है रिकॉर्ड



कीवी गेंदबाजों ने कोहली के लिए लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी करके उनकी एकाग्रता की परीक्षा ली जबकि रहाणे को उन्हें शॉर्ट पिच गेंदें करके उन्हें पुल शॉट खेलने के लिए ललचाया. इस बीच विलियमसन ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव भारतीयों को किसी भी गेंदबाज को समझने का अवसर नहीं दिया. भारत ने सुबह तीन विकेट पर 146 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहले सत्र में चार विकेट के एवज में 65 रन जोड़कर लंच तक स्कोर सात विकेट पर 211 रन तक पहुंचाया. भारत के पुछल्ले बल्लेबाज नई गेंद के सामने देर तक नहीं टिक पाए.



न्यूजीलैंड ने लंच के बाद बाकी बचे तीनों विकेट 19 गेंद और छह रन के अंदर निकालकर भारतीय पारी का अंत किया. बादल छाये रहने के कारण बल्लेबाजी करना आसान नहीं था. कप्तान कोहली अपने कल के स्कोर में एक भी रन नहीं जोड़ पाए. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के उनके साथी जेमिसन ने उन्हें काफी परेशानी में डाला.



Plenty of wickets on the third day of the ICC World Test Championship Final, but in between all that was some gorgeous batting, and a few emotions.Your @OPPOIndia Batting Highlights for the day 👇 pic.twitter.com/5eoR8pky0x