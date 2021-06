भारत vs न्यूजीलैंड WTC Final, क्यों है 144 साल का सबसे बड़ा मुकाबला? जानें 5 वजह

नई दिल्ली. ‘सबसे बड़ा मुकाबला.’ यह ऐसा जुमला हो गया है जो जब-तब कहीं भी इस्तेमाल कर लिया जाता है. लेकिन इस बार ऐसा बिलकुल नहीं है. हम यहां जिस मुकाबले (भारत vs न्यूजीलैंड WTC Final) की बात कर रहे हैं, वह सच में 144 साल का सबसे बड़ा मुकाबला है. इसे साबित करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की भी जरूरत नहीं है. बस छोटे-छोटे कुछ प्वाइंट हैं, जिन्हें पढ़कर आप खुद मान लेंगे कि यह क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला क्यों है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 18 जून से खेला जाना है.



1. क्रिकेट का इतिहास तकरीबन 400 साल पुराना है, लेकिन दो देशों के बीच पहला औपचारिक मुकाबला 1877 में खेला गया. यह एक टेस्ट मैच था, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने थीं. टेस्ट मैच के बाद क्रिकेट के दो और फॉर्मेट आ चुके हैं. अब पूरी दुनिया टेस्ट मैच के साथ-साथ (वनडे और टी20 मैच भी होते हैं. वैसे तो दुनिया के कई हिस्से में टी10 या गली क्रिकेट भी खेला जाता है, लेकिन इन्हें आइसीसी की मान्यता नहीं है.



2. पहला वनडे मुकाबला 1971 में खेला गया. इस बार भी टेस्ट मैच की तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने थीं. इस मुकाबले के चार साल बाद ही वनडे क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप खेला गया, जिसे वेस्टइंडीज ने जीता. इस तरह वनडे क्रिकेट को 1975 में विश्व चैंपियन मिल गया. टेस्ट क्रिकेट को आज भी ऐसे चैंपियन का इंतजार है.



3. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 2005 में खेला गया. इस बार भी पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर उतरी, लेकिन उसके सामने इंग्लैंड नहीं न्यूजीलैंड की टीम थी. इस मुकाबले के महज दो साल के भीतर टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली गई, जिसे पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता. इस तरह टी20 क्रिकेट को 2007 में विश्व चैंपियन मिल गया.4. क्रिकेट का खेल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर एशियन गेम्स तक में शामिल हो चुका है. पेरिस ओलंपिक (1900) में ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता था. लेकिन तब से आज तक क्रिकेट दोबारा कभी ओलंपिक का हिस्सा नहीं बन पाया. यानी, एक बार क्रिकेट को एक बार ओलंपिक चैंपियन मिल चुका है, लेकिन विश्व चैंपियन का इंतजार आज तक जारी है.



5. आईसीसी ने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का आयोजन किया है. इसका फाइनल 18 जून से भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच साउथैम्पटन में खेला जाना है. यह 144 साल के टेस्ट इतिहास में पहला मौका है जब क्रिकेट को अपने सबसे पुराने और कंप्लीट फॉर्मेट को विश्व चैंपियन मिलने वाला है.



क्रिकेटप्रेमी जानते हैं कि वनडे मैचों के 50 साल के इतिहास में 6 अलग-अलग विश्व चैंपियन मिल चुके हैं. इसी तरह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 16 साल के इतिहास में 5 विश्व चैंपियन मिल चुके हैं. जबकि टेस्ट क्रिकेट को 144 साल में पहली बार विश्व चैंपियन मिलने वाला है. इसीलिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कहा जा रहा है.