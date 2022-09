IND vs PAK: भारत को एक गलती पड़ी भारी, आखिरी 18 गेंद में ऐसे बदल गया खेल; देखें वीडियो

नई दिल्ली. एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का 8 साल का सिलसिला टूट गया. दुबई के जिस मैदान में भारत ने बीते रविवार को एशिया कप के ग्रुप-स्टेज के मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था. वहीं, पाकिस्तान ने भी भारत को हराकर सुपर-4 राउंड में जीत से शुरुआत की. यह मैच भी पिछले मुकाबले की तरह रोमांचक रहा. आखिरी पलों तक जीत-हार का अनुमान लगाना मुश्किल लग रहा था. लेकिन, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने दबाव को बेहतर ढंग से झेला और इसी वजह से जीत उनकी झोली में आई.

वैसे, तो भारत की हार की कई वजह रही. लेकिन, भारत को आखिरी के 3 ओवर में एक गलती सबसे ज्यादा भारी पड़ी. उस एक गलती के कारण भारत के हाथ से पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वापसी का मौका फिसल गया. आखिर क्या थी वो गलती और कैसे आखिरी 18 गेंदों पर पूरा खेल बदल गया? आइए आपको बताते हैं.

182 रन का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 17वें ओवर में मोहम्मद रिजवान का विकेट गंवा दिया था. उन्हें हार्दिक पंड्या ने आउट किया था. रिजवान का विकेट इस मायने में अहम था कि वो 51 गेंद में 71 रन बना चुके थे. उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान को आखिरी 18 गेंद में 34 रन की दरकार थी. ऐसे में भारत के पास मैच में वापसी का एक मौका था. लेकिन, एक गलती के कारण भारत वापसी करने से चूक गया. यह गलती की थी भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह ने.

Here we lost the match😢

Poor fielding from Arshdeep#INDvsPAK2022 #INDvsPAK #arshdeepsingh #AsiaCupT20 #ViratKohli #Pakistan

VC- @StarSportsIndia pic.twitter.com/qHwsQpHU7K

— Nikhil Tiwari (@Nikhilinext) September 4, 2022