India vs Pakistan: रोहित शर्मा बतौर कप्तान बाबर आजम से काफी आगे, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान पर रही है हावी

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 17 नवंबर यानी कल से नई शुरुआत करने जा रहे हैं. उन्हें टी20 टीम का कप्तान बनाया जा चुका है. तीन मैचों की टी20 सीरीज (India vs New Zealand) टीम इंडिया के लिए भी अहम है. टीम (Team India) टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी. रोहित इससे पहले भी इंटरनेशनल मुकाबलों में टीम की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन तब उन्हें नियमित कप्तान के नहीं रहने पर जिम्मेदारी मिलती थी. ऑस्ट्रेलिया में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) होना है. इस दौरान भारत और पाकिस्तान (India vs Paksitan) की भिड़ंत देखने को मिल सकती है. रोहित का बतौर कप्तान रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम (Babar Azam) से भी अच्छा है.

रोहित शर्मा के कप्तानी रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 29 में से 23 मुकाबले जीते हैं. यानी लगभग 79 फीसदी. दूसरी ओर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 49 में से 29 इंटरनेशनल मुकाबले जीते हैं. यानी 59 फीसदी. इन दाेनों रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि रोहित का रिकॉर्ड बाबर से अच्छा है. रोहित ने बतौर कप्तान 15 टी20 और 8 वनडे इंटरनेशनल के मुकाबले जीते हैं. अगले साल सितंबर में श्रीलंका में एशिया कप (Asia Cup) भी होना है. इस दौरान भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है.

7 वेन्यू पर खेले जाने हैं मुकाबले

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने मंगलवार को 2022 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का कार्यक्रम जारी किया. हालांकि शेड्यूल जनवरी में घोषित होगा. इसके मुताबिक 7 वेन्यू पर कुल 45 मुकाबले खेले जाएंगे. भारत और पाकिस्तान दोनों ने सुपर-12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. ऐसे में एक बार फिर उन्हें एक ही ग्रुप में जगह मिल सकती है. दोनों देशों के बीच विवाद के कारण सालों से द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रही है. ऐसे में वे आईसीसी या बड़े टूर्नामेंट में ही एक-दूसरे के खिलाफ उतरते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का पलड़ा भारी

टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में होना है. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑस्ट्रेलिया में हुए मैच के रिकॉर्ड पर नजर रखना जरूरी है. रिकॉर्ड के हिसाब से यहां भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. दोनों के बीच ऑस्ट्रेलिया में अब तक 8 वनडे इंटरनेशनल के मुकाबले खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इसमें से 5 में जीत दर्ज की है. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम 3 मैच जीतने में सफल रही है. यानी दोनों टीमें वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टी20 इंटरनेशनल में आमने-सामने होंगी.

रोहित शर्मा के अलावा राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के रूप में टीम को नया कोच भी मिल गया है. ऐसे में दोनों पर टीम को बड़ा खिताब दिलाने का दबाव होगा. टीम 2013 से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी है. टीम इंडिया ने अंतिम बार 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. टीम के पास तैयारी के लिए 11 महीने का वक्त है. ऐसे में उसे इस दौरान कमियों को दूर करना होगा. 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भी होना है. इसके मुकाबले भारत में होने हैं.

