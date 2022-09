India vs Pakistan: रोहित ने पहले ओवर से बताया- कैसे पाकिस्तान को सिखाना है सबक, VIDEO

दुबई. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने सुपर-4 के एक मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. कप्तान ने 16 गेंद पर 28 रन बनाए और पहले विकेट के लिए केएल राहुल के साथ 54 रन की तेज-तर्रार साझेदारी की. मैच में (IND vs PAK) पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. दुबई में सभी टीमें लक्ष्य का पीछा करना चाहती हैं. टी20 एशिया कप के (Asia Cup 2022) ग्रुप राउंड में इसी मैदान पर भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी थी. समाचार लिखे जाने तक भारत ने 6 ओवर में एक विकेट पर 62 रन बना लिए हैं.

रोहित शर्मा ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने पहले ओवर में नसीम शाह की चौथी गेंद पर कवर पर चौका जड़ा. फिर छठी गेंद पर मिडविकेट पर छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए. दूसरा ओवर मोहम्मद हसैनन ने डाला. रोहित ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया. तीसरा ओवर फिर नसीम शाह डालने आए. इसके बाद केएल राहुल ने हाथ खोले. उन्होंने पहली और छठी गेंद पर छक्का जड़ा. चौथा ओवर हारिस रऊफ डालने आए.

