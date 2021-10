IND vs PAK: बाहर आजम भारत पर जीत के लिए आजमाएंगे खास टोटका ! सामने आया वीडियो

नई दिल्ली. क्रिकेट खिलाड़ियों और टोटके या ये कहें कि लकी चार्म का खास कनेक्शन है. हर बड़ा खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले खास किस्म की तैयारी करता है. भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम (Babar Azam) का ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने खुद अपने टोटके का खुलासा किया है. बाबर भारत के खिलाफ मैच में भी जीत के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे. अब आपके मन में भी यह जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर बाबर जीत के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं. इसका राज पीसीबी के 2 मिनट के वीडियो में छुपा है.

पीसीबी ने बाबर का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें पाकिस्तानी कप्तान ने अपनी प्रैक्टिस का पूरे शेड्यूल का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जब वो नेट पर आते हैं तो उनका टारगेट पहले से तय होता है कि उन्हें अपने खेल के किस पहलू पर काम करना है. उनसे कहां चूक हो रही है, इसे ठीक करने पर वो पूरा जोर लगाते हैं. बाबर के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अपना सौ फीसदी देने के लिए नेट्स पर भी उसी सोच के साथ तैयारी करना जरूरी होता है.

How the KING prepares! Presenting to you the @babarazam258 practice and preparation routine.#WeHaveWeWill #T20WorldCup pic.twitter.com/7uNgrk9pYE

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 23, 2021