IND vs PAK T20 World Cup: 'चाचा शिकागो' दिल और दिमाग के फेर में फंसे, बोले- पाकिस्तान मैच जीते, लेकिन..

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला (IND vs PAK T20 World Cup 2021) होगा. जब भी यह दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं तो सिर्फ जंग मैदान पर नहीं होती है, बल्कि मैदान के बाहर भी दोनों देशों के फैंस बड़ी शिद्दत से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तानी टीम के ऐसे ही एक सपोर्टर हैं मोहम्मद बशीर, जिन्हें लोग प्यार से ‘शिकागो चाचा’ (Chicago Chacha) कहते हैं. वो भी इस मुकाबले को देखने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं. हालांकि, वो दिल और दिमाग के फेर में फंस गए हैं. एक तरफ उनका दिल यह दुआ कर रहा है कि पाकिस्तान यह मुकाबला जीते. वहीं दिमाग टीम इंडिया पर अटका हुआ है.

‘शिकागो चाचा’ ने न्यूज एजेंसी एएनआई से आज होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि भारत-पाकिस्तान का मैच हो रहा है. मैं दिल से दुआ कर रहा हूं कि यह मुकाबला पाकिस्तान जीते. लेकिन महेंद्र सिंह धोनी मेरे फेवरेट हैं. उम्मीद तो यही है कि इस बार पाकिस्तान जीतेगा ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी खुशी मनाने का मौका मिले. शिकागो चाचा का एक वीडियो भी सोशल मी़डिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो पाकिस्तान की जीत के नारे लगाते नजर आ रहे हैं. लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से अपनी मोहब्बत छुपा नहीं पाए और पाकिस्तान की जीत के नारे लगाने के बाद उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि धोनी को मैं प्यार करता हूं.

A message from Pakistan’s biggest cricket fan ChaCha for @msdhoni ahead of the big clash tomorrow!#BharatArmy #TeamIndia #MSD #INDvPAK #India #Pakistan #Cricket #T20WorldCup #COTI 🇮🇳 pic.twitter.com/0Utv6pd5IH

— The Bharat Army (@thebharatarmy) October 23, 2021