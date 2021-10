नई दिल्‍ली. भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) की टीम टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) ने रविवार को छठी बार आमने-सामने होगी. भारत और पाकिस्‍तान (Ind vs Pak) दोनों टीमों के बीच 5 साल बाद टी20 मुकाबला खेला जाएगा. 5 साल पहले कोलकाता में दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, जहां भारत ने जीत हासिल की थी. अब तक दोनों के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप में 5 मुकाबले खेले गए हैं. क्या आप जानते हैं कि इन मैचों में किस टीम का दबदबा रहा है. इसका जवाब है भारत. इन सभी मैचों में भारत ने जीत हासिल की है. टी20 वर्ल्‍ड कप के इन 5 मुकाबलों में विराट कोहली (Virat Kohli) 2 बार मैन ऑफ द मैच रहे. बाकी मैचों में किसने यह अवॉर्ड जीता. इन सबके जवाब इस स्टोरी में मिलेंगे. News18 Hindi के क्रिकेट और T20 वर्ल्ड कप पेज पर शाम 7.30 बजे से India vs Pakistan के बीच आज खेले जाने वाले मुकाबले का Live score उपलब्‍ध रहेगा.

आखिर क्‍यों भारत पाकिस्‍तान के लोगों के साथ ही पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है, इसकी झलक‍ तो टी20 वर्ल्‍ड कप के पहले ही सीजन में हर किसी को देखने को मिल गई थी. जब दोनों टीमें इस नए फॉर्मेट में आमने सामने हुई और मुकाबला इतना अधिक रोमांचक हुआ कि नतीजा बॉल आउट से निकला. एक नजर टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेले गए सभी 5 मैचों पर और विराट कोहली के प्रदर्शन पर

14 सितंबर 2007, जब खाली स्टंप पर गेंद नहीं मार सके पाकिस्तानी

टी20 वर्ल्‍ड कप के इतिहास में भारत और पाकिस्‍तान की पहली बार टक्‍कर 14 सितंबर 2007 को डरबन में हुई थी. दोनों टीमों ने बराबर 141 रन बनाए. इसके बाद बॉल आउट हुआ. भारत की तरफ से रॉबिन उथप्‍पा, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने विकेट पर हिट किया. जबकि पाकिस्‍तान के शाहिद अफरीदी, गुल और अराफात चूक गए. 18 रन पर 4 विकेट लेने वाले मोहम्‍मद आसिफ प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे थे.

24 सितंबर 2007, कौन भूल सकता है जोगिंदर का चमत्कार

टी20 वर्ल्‍ड कप के पहले ही सीजन में भारत और पाकिस्‍तान की टीम दूसरी बार फाइनल में आमने- सामने हुई. भारत ने पाकिस्‍तान को 158 रन का लक्ष्‍य दिया था. जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 152 रन ही बना सकी. गौतम गंभीर ने 75 रन बनाए. वहीं इरफान पठान और आरपी सिंह ने 3-3 विकेट लिए. आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा ने 13 रन बचाए थे. 16 रन पर 3 विकेट लेने वाले इरफान पठान प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे.

30 सितंबर 2012, कोहली ने खेली 78 रन की पारी

टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत और पाकिस्‍तान का तीसरी बार आमना सामना 30 सितंबर 2012 को कोलंबो में हुआ था. पाकिस्तान ने भारत को 129 रन का लक्ष्‍य दिया था, जिसे भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. विराट कोहली ने नाबाद 78 रन की शानदार पारी खेली.

21 मार्च 2014, ढाका में पाकिस्तान की बत्ती गुल, 7 विकेट से जीता भारत

: भारत और पाकिस्‍तान की टीमें टी20 वर्ल्‍ड कप में चौथी बार आमने- सामने ढाका में हुई थी. पाकिस्‍तान ने भारत को 131 रन का लक्ष्‍य दिया था. जिसे भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. 22 रन पर 2 विकेट लेने वाले अमित मिश्रा प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे

IND Vs PAK: भारत के इन रिकॉर्ड्स को देख कर पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश! विराट कोहली और रोहित शर्मा ही काफी

Ind vs Pak, T20 World Cup: विराट कोहली और एमएस धोनी है तो भारत की जीत पक्‍की, पाकिस्‍तान को सता रहा हार का डर

19 मार्च 2016, विराट ने खेली 55 रन की बेमिसाल पारी

भारत और पाकिस्‍तान टी20 वर्ल्‍ड कप के इतिहास में 5वीं बार एक दूसरे के खिलाफ 19 मार्च 2016 को कोलकाता में उतरे थे, जहां पाकिस्‍तान ने भारत को 119 रन का लक्ष्य दिया और भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्‍य को हासिल कर लिया. एक भी पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज 30 रन के पार नहीं पहुंच पाया. विराट कोहली ने 55 रन की बेहतरीन पारी खेली थी.