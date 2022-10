IND vs PAK, Melbourne Weather Live Update: भारत और पाकिस्तान में 'जंग' आज, कहीं बारिश ना बिगाड़ दे खेल

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले मेलबर्न में जमकर अभ्यास किया.

It wasn’t a match day but hundreds of Indian fans turned up to watch #TeamIndia nets today at the MCG. 🇮🇳🥁👏#T20WorldCup pic.twitter.com/z3ZiICSHL8

— BCCI (@BCCI) October 22, 2022