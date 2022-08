VIDEO: सहवाग ने बताई 2003 वर्ल्ड कप की कहानी, शोएब अख्तर की धमकी और अफरीदी के गाली का जवाब सचिन ने कैसे दिया

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) का जल्द ही एशिया कप में भिड़ंत होनी वाली है. दोनों ही टीमें आगामी मुकाबले के लिए तैयार हैं. भारत-पाक भिड़ंत से पहले टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2003 की कुछ दिलचस्प यादें साझा की हैं. उन्होंने बताया है कि कैसे जब मैदान में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होती है तो मैच का रोमांच बढ़ जाता है.

भारतीय बल्लेबाज ने याद करते हुए बताया कि साल 2003 वर्ल्ड में भारत और पाकिस्तान की टीम सेंचुरियन में आमने-सामने थी. मुझे आज भी याद है कि शोएब अख्तर ने एक बयान में कहा था कि वह इस मुकाबले में भारतीय शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर देंगे. हालांकि हमने उनके इस बयान को सुना नहीं था, क्योंकि उस दौरान हमें टीवी या अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिलता था.

