IND vs SCO, T20 World Cup LIVE: 'अगर-मगर' के फेर में फंसी टीम इंडिया का मुकाबला स्कॉटलैंड से

IND vs SCO, T20 World Cup LIVE Updates: सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर होने के कारण ‘अगर मगर’ के फेर में फंसी भारतीय टीम आईसीसी टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड (India vs Scotland) के खिलाफ शुक्रवार को एक और ‘करो या मरो’ के मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. अफगानिस्तान पर 66 रन से मिली जीत के बाद भारत की नजरें उस लय को कायम रखने पर लगी होगी. भारत को न सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी बल्कि नेट रन रेट सुधारने के लिए विशाल अंतर से जीत और दूसरी टीमों के नतीजे अपने अनुकूल रहने की भी उम्मीद करनी होगी. पाकिस्तान (IND vs PAK) और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) से पहले दो मैचों में करारी हार से भारत का रनरेट भी खराब हो गया है. भारत के लिए अब हर ‘मैच करो या मरो’ का ही है.

सेमीफाइन में पहुंच चुका है पाकिस्तान

पाकिस्तान (Pakistan) लगातार चार जीत के साथ सेमीफाइनल (ICC T20 World Cup 2021 Semifinal) में पहुंच चुका है और न्यूजीलैंड के भी ग्रुप दो से पहुंचने की संभावना प्रबल है. वैसे न्यूजीलैंड अगर नामीबिया या अफगानिस्तान से हारता है तो भारत की उम्मीदें बन सकती है. भारतीय टीम हालांकि उसी पर फोकस करना चाहेगी जो उसके हाथ में है. ऐसे में विराट कोहली और टीम की नजरें स्कॉटलैंड को भारी अंतर से हराने पर लगी है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकाम रहे भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया. तीसरे नंबर पर उतारने के विवादास्पद फैसले के बाद रोहित शर्मा से फिर पारी की शुरुआत कराई गई और उन्होंने शानदार अर्धशतक जमाकर अपना फॉर्म जाहिर कर दिया. रोहित ने मैच के बाद स्वीकार किया कि पहले दो मैचों में कुछ फैसले गलत हो गए लेकिन कहा कि लगातार क्रिकेट खेलने से हुई मानसिक थकान के कारण ऐसा होता है.

मैच के बाद कप्तान कोहली ने की अश्विन की तारीफ

रोहित, केएल राहुल, ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या सभी ने अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाए .न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बाहर रहने के बाद टीम में लौटे सूर्यकुमार यादव के आने से बल्लेबाजी मजबूत हुई है. उनके अलावा रवींद्र जडेजा भी निचले क्रम पर उपयोगी साबित होते हैं. गेंदबाजी में चार साल बाद टी20 मैच खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लिए. उन्हें लगातार बाहर रखने के फैसले की आलोचना के बाद आखिरकार उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई. कप्तान विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, “अश्विन की वापसी काफी सकारात्मक रही. उसने इसके लिए काफी मेहनत की है. उसने आईपीएल में भी यह नियंत्रण और लय दिखाई थी. वह चतुर होने के साथ विकेट लेने वाला गेंदबाज भी है.”

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर

स्कॉटलैंड: काइल कोएत्जर (कप्तान), रिची बेरिंगटन, डायलन बज, मैथ्यू क्रॉस, जोश डेवी, एलेस्डेयर इवांस, क्रिस ग्रीव्स, माइकल लीस्क, कैलम मैकलियोड, जॉर्ज मुन्सी, साफयान शरीफ, हमजा ताहिर, क्रेग वॉलेस, मार्क वॉट और ब्रेडली व्हील/

जानें कब और कहां देखें मैच INDIA vs SCOTLAND का मुकाबला

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs Scotland के बीच मैच किस समय शुरू होगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में India vs Scotland के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs Scotland के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs Scotland के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.

India vs Scotland की ड्रीम 11: ऋषभ पंत, कैलम मैकलियोड, जॉर्ज मुन्से, विराट कोहली, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, माइकल लीस्क, रवि अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मार्क वॉट.