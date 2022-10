ऋतुराज गायकवाड़ पर भड़के फैंस, धीमी बल्लेबाजी है वजह, देखें मीम्स

नई दिल्ली. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम (Team India) को नौ रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है. रोमांच के पराकाष्ठा तक पहुंचे इस मुकाबले में अफ्रीका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश से प्रभावित मैच में भारत के सामने 40 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए थे.

वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 40 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 240 रन ही बना सकी. रोमांचक मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद फैंस भारतीय टीम की जमकर आलोचना कर रहे हैं. लेकिन जिस खिलाड़ी की सर्वाधिक आलोचना हो रही है, वह देश के 25 वर्षीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) हैं.

यह भी पढ़ें- ‘मांकडिंग ICC नियमों के अंदर, लेकिन… ‘ : न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने कही बड़ी बात

गायकवाड़ टीम के लिए पहले वनडे मुकाबले में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रहे. उन्होंने पहले वनडे मुकाबल में कुल 42 गेंदों का सामना किया. इस दौरान वह 45.23 की स्ट्राइक रेट से महज 19 रन बनाकर तबरेज शम्सी का शिकार बने. गायकवाड़ के इसी धीमी पारी को देखते हुए फैंस उनसे नाराज हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. जो इस प्रकार है-

एक फैन ने रोहित शर्मा बनाम डेल स्टेन का एक पुराना वीडियो साझा करते हुए लिखा है, ‘ऋतुराज गायकवाड़ आज रबाडा के खिलाफ.’

एक अन्य फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंद में 19 रन. ईशान किशन 36 गेंद 20 रन. भविष्य के भारतीय सलामी बल्लेबाज.’ इसके साथ ही फैन ने गुस्से की इमोजी लगाई है.

ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने केवल जगह बनाने के लिए खेला.

Ishan Kishan, Ruturaj Gaikwad played for to just Secured there place..

एक अन्य फैन का ट्वीट देखें.

Ruturaj Gaikwad 18*(39),

meanwhile lower order batters be like :

We would have to play T20 cricket today

Required Runrate : 8.27#INDvsSA#RuturajGaikwad pic.twitter.com/4sksrUBr09

— Aaradhya Prajapati (@Aaradhya_2003) October 6, 2022