IND vs SA Live Cricket Score, 1st ODI: अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू, डिकॉक-मलान क्रीज पर उतरे

IND vs SA Live Cricket Score, 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पार्ल में खेला जा रहा है.

India vs South Africa 2022 1st ODI Live Cricket Score And Updates: हाथों टेस्‍ट सीरीज गंवाने के लिए टीम इंडिया की नजर वनडे सीरीज पर है. केएल राहुल (KL Rahul) की अगुआई में टीम अपने अभियान का आगाज करेगी.

IND vs SA Live Cricket Score: भारत की प्लेइंग 11-केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल.

IND vs SA Live Cricket Score: दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11- क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), जानेमन मलान, एडेन मार्करम, रासी वैन डर डुसेन, तेम्बा बावुमा (कप्तान), डेविड मिलर, एंडिले फुहकायो, मार्को यानसेन, केशव महाराज, तबरेज शम्सी और लुंगी एनगिडी.

India vs South Africa 2022 1st ODI Live Cricket Score And Updates: भारत और साउथ अफ्रीका (Ind vs SA Live Score) के बीच बुधवार को 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. मेजबान के हाथों टेस्‍ट सीरीज गंवाने के लिए टीम इंडिया की नजर वनडे सीरीज पर है. विराट कोहली (Virat Kohli) से वनडे टीम की कप्‍तानी लेने के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को यह जिम्‍मेदारी सौंपी गई, मगर चोट के कारण रोहित साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम का हिस्‍सा नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल वनडे सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करेगी. पहले वनडे मैच में भारत की तरफ से वेंकटेश अय्यर डेब्‍यू करेंगे. वहीं श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर बल्‍लेबाजी करेंगे. कगिसो रबाडा को इस सीरीज से आराम दिया गया है. उनकी जगह मार्को यानसेन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेब्यू कर रहे हैं.

टॉस के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा कि हम भी पहले बल्‍लेबाजी चाहते थे. हम दोनों चीजों के लिए तैयार हैं. विकेट थोड़ा सूखा नजर आ रहा है. हमारे पास कुछ क्‍वालिटी वाले स्पिनर्स हैं. उन्‍होंने कहा कि टेस्‍ट के बाद पिछले 2 दिन काफी कुछ हुआ. टीम के लिए भावुक हैं. हमारे में से काफी खिलाड़ियों ने कोहली की कप्‍तानी में डेब्‍यू किया. वह हमारे साथ है और टीम का अहम हिस्‍सा है. भारतीय टीम दो तेज गेंदबाज, दो स्पिनर और दो तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के साथ उतर रही है. कप्तान केएल राहुल अनुभवी शिखर धवन के साथ पारी का आगाज करेंगे.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे खेला जाएगा. टॉस दोपहर 1.30 बजे होगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच कहां होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच पार्ल के बोलेंड पार्क स्‍टेडियम में खेला जाएगा

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और साउथ अफ्रीका की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.