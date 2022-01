IND vs SA Live Cricket Score, 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू, डिकॉक-मलान क्रीज पर

South Africa vs India 3rd ODI LIVE From Cape Town: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे केपटाउन के न्यूलैंड्स (Ind vs SA Live Score) में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने आज होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे में टीम में 4 बदलाव किए हैं. पहले 2 वनडे की बात करें तो टीम (India vs South Africa Dream 11) की रणनीति पूरी तरह विफल रही. नए कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) कुछ खास रणनीति नहीं बना सके. उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. मध्यक्रम में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके. मेजबान साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही सीरीज जीत चुकी है. टीम सीरीज में 2-0 से आगे है. इस साल भारतीय टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत चुकी है और लगाातर 4 मैच हार चुकी है.

पहले 2 मैच बोलैंड पार्क पर खेले गए थे. वहां कम तेजी और उछाल मिलती है. कप्तान केएल राहुल ने स्वीकार किया कि यहां की परिस्थितियां काफी हद तक स्वदेश जैसी हैं. इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों की नाकामी चिंता का विषय है. न्यूलैंड्स में अधिक तेजी और उछाल होने की संभावना है. ऐसे में तेज गति वाले गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है. इस मैच में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दे सकती है. इसके अलावा विराट कोहली (Virat Kohli) जो दूसरे मैच में फेल रहे थे, फॉर्म हासिल करना चाहेंगे.

टीमें इस प्रकार हैं:

भारत की प्लेइंग 11-केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, जयंत यादव, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11-क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), जानेमन मलान, तेम्बा बावुमा, एडेन मार्करम, रासी वैन डर डुसेन, डेविड मिलर, एंडिले फुलक्वायो, ड्वेन प्रिटोयिरस, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और सिसांडा मगाला.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे खेला जाएगा. टॉस दोपहर 1.30 बजे होगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कहां होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच पार्ल के केपटाउन में खेला जाएगा

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?