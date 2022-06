IND vs SA 2nd T20I Live Score: भारत ने पावरप्ले में बनाए 42 रन, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जमे

कटक के बाराबती स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद हैं. बीसीसीआई ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है.

Cuttack is ready ✅

WE are ready ✅

Let’s do this 💪#TeamIndia | #INDvSA | @Paytm pic.twitter.com/2o7q2fgVcK

— BCCI (@BCCI) June 12, 2022