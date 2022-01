IND vs SA: चेतेश्वर पुजारा का दिन की दूसरी गेंद पर खेल खत्म, फील्डर ने हवा में उड़कर पकड़ा कैच- Video

नई दिल्ली. टीम इंडिया को केपटाउन टेस्ट (India vs South Africa) के तीसरे दिन चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) से बड़ी पारी की उम्मीद थी. लेकिन वो कल के अपने 9 रन के स्कोर में एक रन भी नहीं जोड़ पाए और दिन की दूसरी ही गेंद पर उनका खेल खत्म हो गया. उनका विकेट भले ही मार्को यानसेन के खाते में आया. लेकिन इसमें कीगन पीटरसन का रोल अहम रहा. लेग स्लिप में खड़े पीटरसन ने अपनी दाईं ओर हवा में उड़कर पुजारा का हैरान कर देने वाला कैच लपका. एकबारगी तो पुजारा को भी यकीन नहीं हुआ कि वो आउट हो गए. लेकिन दक्षिण अफ्रीका के फील्डर्स का जश्न देखकर उन्हें मैदान से लौटना पड़ा. उनके आउट होते ही भारत की बड़ा स्कोर खड़ा करने की उम्मीदें भी धूमिल पड़ गईं.

चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने विराट कोहली के साथ तीसरे दिन के खेल की शुरुआत की थी. उम्मीद यही थी कि जिस तरह दूसरे दिन इस जोड़ी ने शुरुआती दो झटकों के बाद 33 रन की पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को संकट से उबारा था. तीसरे दिन भी यह जोड़ी वैसा ही खेल दिखाएगी. लेकिन मार्को यानसेन ने अपनी दूसरी ही गेंद पर पुजारा को आउट कर टीम इंडिया को उम्मीद को बड़ा झटका दिया.

मार्को ने जिस गेंद पर पुजारा का विकेट हासिल किया. वो लेग स्टम्प पर पिच हुई थी और मार्को की लंबाई ज्यादा होने के कारण गेंद में अतिरिक्त उछाल था. गेंद पुजारा के बल्ले के बजाए ग्लव्स से टकराकर लेग स्लिप की तरफ तेजी से गई. वहां कीगन पीटरसन फील्डिंग कर रहे थे. उन्हें बिना एक पल गंवाए अपनी दाईं ओर छलांग लगाई और कैच लपक लिया.

Keegan Petersen with a magnificent catch on the second ball of the day😍 #SAvIND #FreedomTestSeries #BePartOfIt | @Betway_India pic.twitter.com/zqcAtMahSi

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 13, 2022