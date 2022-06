IND vs SA 5th T20I Abandoned : बेंगलुरु में बारिश के कारण 5वां टी20 रद्द, सीरीज 2-2 से बराबर

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगे सब-एयर सिस्टम के चलते पानी जल्दी सोख लिया गया है. रात 7:50 पर खेल शुरू होगा.

🚨 Update from Bengaluru 🚨

The rain has STOPPED & the covers are coming OFF! 👏 👏

𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗮𝘁 𝟬𝟳:𝟱𝟬 𝗣𝗠 𝗜𝗦𝗧.

𝗜𝘁 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗮 𝟭𝟵 𝗢𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗴𝗮𝗺𝗲.

Innings break duration: 10 Mins#TeamIndia | #INDvSA | @Paytm pic.twitter.com/4O7OmHT5yw

— BCCI (@BCCI) June 19, 2022