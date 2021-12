IND vs SA : राहुल द्रविड़ ने सेंचुरियन टेस्ट से पहले लगाई विराट कोहली की क्लास ! वीडियो सामने आया

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से खेला जाएगा. भारत आज तक दक्षिण अफ्रीका में कोई सीरीज नहीं जीत पाया है. ऐसे में कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) इस बार इतिहास बदलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. इसलिए उनका फोकस टीम के सबसे अहम बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) पर है. पिछली बार 2018 में जब कोहली सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में टेस्ट खेलने उतरे थे, तो उन्होंने 153 रन की शानदार पारी खेली थी. हालांकि, विराट की कप्तानी पारी के बावजूद भारत 135 रन से टेस्ट हार गया था. ऐसे में विराट इस बार उस हार का हिसाब चुकता करना चाहेंगे.

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने सेंचुरियन टेस्ट के लिए खास तैयारी शुरू कर दी है. उनका फोकस विराट कोहली (Virat Kohli) पर है. इसलिए टीम के पहले नेट सेशन में उन्होंने अलग से विराट की क्लास लगाई. इसका एक वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है. इसमें कोहली नेट पर बल्लेबाजी का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं और बीच-बीच में द्रविड़ उन्हें टिप्स देते नजर आ रहे हैं. विराट भी कोच द्रविड़ की बात पूरी संजीदगी से सुनते नजर आए. इस वीडियो में चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत भी बल्लेबाजी का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं.

Getting Test-match ready 👌 👌

🎥 Snippets from #TeamIndia‘s first practice session ahead of the first #SAvIND Test. pic.twitter.com/QkrdgqP959

