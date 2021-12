IND vs SA: केएल राहुल भी 99 के फेर में फंसने वाले थे, खुद बताया- कैसे बचे; देखें वीडियो

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट का पहला दिन केएल राहुल के नाम रहा. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला शतक लगाया. पहले दिन का खेल खत्म होने पर केएल राहुल 122 रन पर नाबाद लौटे. अपनी इस पारी से वे खुद हैरान हैं. उन्होंने पहले दिन का खेल खत्म होने पर बीसीसीआई टीवी पर दिए इंटरव्यू में यह खुलासा किया.

केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा, “हर शतक आपसे वास्तव में कुछ लेता है और बदले में आपको खुशी देता है. जब आप सेंचुरी लगाते हैं तो कई तरह की भावनाओं से गुजरते हैं. आप 6-7 घंटे बल्लेबाजी करते हैं, इस तरह की पारियां सबसे अलग होती हैं और एक खिलाड़ी के रूप में हम वास्तव में इन्हें संजोते हैं. मुझसे टीम की यही अपेक्षा थी. एक बार जब मैंने अच्छी शुरुआत की तो फिर अपनी बल्लेबाजी का मजा लेना शुरू कर दिया. मैं इस पारी के दौरान बहुत आगे की नहीं सोच रहा था. सिर्फ एक गेंद पर मेरा फोकस था.”

Car conversations with ‘Centurion’ @klrahul11 ️

From emotions on scoring ton to forming partnerships & batting mindset .

The #TeamIndia opener discusses it all after Day 1 of the 1st #SAvIND Test. – By @28anand

Full interview https://t.co/d2DooNWtrG pic.twitter.com/Y0ONWu5vQ3

— BCCI (@BCCI) December 27, 2021