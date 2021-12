IND vs SA: टीम इंडिया की कमजोरी को ताकत में बदला, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड में दिलाई फतह; अब अफ्रीका की बारी

नई दिल्ली. टीम इंडिया इस साल भले ही विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब जीतने में चूक गई हो. लेकिन उसने शानदार खेल दिखाया. साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने से हुई और फिर अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड को उसी जमीन पर पानी पिला दिया. इन दोनों सीरीज में एक खिलाड़ी गेंद और बल्ले दोनों से चमका. इस खिलाड़ी का नाम था शार्दुल ठाकुर. शार्दुल ने ब्रिसबेन से लेकर ओवल तक अपना जलवा दिखाया. उनके बल्ले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और फैंस की तरफ से उन्हें ‘लॉर्ड शार्दुल’ नाम लिखा. अब उनकी नजर दक्षिण अफ्रीका दौरे में भी इसी प्रदर्शन को दोहराने पर है.

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने बीसीसीआई टीवी को दिए इंटरव्यू में अपने इरादे भी जता दिए हैं. उन्होंने ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) से अपनी बल्लेबाजी को लेकर खुलकर बात की. अश्विन ने शार्दुल की तारीफ करते हुए कहा कि टीम इंडिया के पास निचले क्रम में ऐसा खिलाड़ी नहीं था, जो हुक और पुल शॉट खेल सके. जो शॉर्ट गेंद को सीधे मैदान के बाहर पहुंचा दे. आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में यह कर दिखाया. अब मौका दक्षिण अफ्रीका में यह कर दिखाने का है.

अश्विन को जवाब देते हुए शार्दुल ने कहा, “मैं दक्षिण अफ्रीका में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हूं. एक टीम के तौर पर हमारे लिए दो विदेशी दौरे अच्छे रहे हैं. साउथ अफ्रीका की कंडीशन में टीम के लिए योगदान देकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी.”

On an otherwise gloomy day in Centurion, here’s something to brighten up your feed 👌🙂

Of dance moves, comebacks and more – here’s a fun Walk & Talk, featuring @ashwinravi99 & @imShard. 👍 👍 – By @28anand

Full video 🔽 #TeamIndia #SAvINDhttps://t.co/3GKonIoqWb pic.twitter.com/LwR8ndGjLC

— BCCI (@BCCI) December 27, 2021