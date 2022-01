IND vs SA: 'जबरदस्त कप्तान है ये...', ऋषभ पंत ने डीन एल्गर पर मारा ताना; वीडियो में जानें वजह

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में चल रहे दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम मजबूत स्थिति में है. दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट जीतने के लिए 122 रन की दरकार है. जबकि उसके 8 विकेट बाकी हैं. इस टेस्ट के तीसरे दिन 240 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 118 रन बनाए. एडेन मार्कराम को शार्दुल ठाकुर और पहली पारी में फिफ्टी जड़ने वाले कीगन पीटरसन को आर अश्विन का शिकार किया.

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के 28वें ओवर में अश्विन की ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई गेंद तेजी से अंदर आई. पीटरसन ने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन वह चूक गए और गेंद सीधे पीटरसन के पैड से टकराई. भारतीय खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने पीटरसन को आउट करार दे दिया और भारत को दूसरी सफलता मिल गई. इसके बाद पीटरसन और डीन एल्गर के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि वो डीआरएस ले या नहीं. इससे पहले कि दोनों किसी नतीजे पर पहुंचते डीआरएस लेने की समय ही खत्म हो गया.

I loved the way rishab pant said this during the match when petersen got out pic.twitter.com/vqeEIlT3xG

— Charan Donekal (@CDonekal) January 5, 2022