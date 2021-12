नई दिल्‍ली. विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई में टीम इंडिया (India vs South Africa) सेंचुरियन में पहला टेस्‍ट मैच खेल रही है और इस दौरान फैंस एस श्रीसंत (S Sreesanth) को याद कर रहे हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जब भी टेस्‍ट सीरीज खेली जाती है, एस श्रीसंत का एक डांस फैंस को जरूर याद आता है. बात 2006 की है, जब श्रीसंत ने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज आंद्रे नेल को डांस करके जवाब दिया था. सीरीज के पहले टेस्‍ट के तीसरे दिन जब नेल आखिरी विकेट की तलाश में निचले क्रम के बल्‍लेबाज को स्‍लेज कर रहे थे.

श्रीसंत ने उन्‍हें अपने अंदाज में जवाब दिया और 63वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोरदार छक्‍का जड़ा. जोरदार छक्‍का जड़ने के बाद श्रीसंत ने मैदान पर डांस किया और साउथ अफ्रीकन गेंदबाज को जवाब दिया. श्रीसंत के जवाब से फैंस हैरान रहे थे, मगर इसे बेस्‍ट जवाब माना जा रहा था, अगले ओवर में विक्रम सिंह ने कुछ रन जोड़े और मखाया नितिन की गेंद पर लगातार बाउंड्री जड़ दी.

As #SAvIND cricket series begins today, this moment happened in 2006 ought to be revisited.

Sreesanth vs Andre Nel

The epic horse-riding celebration in response to the sledge 👌🏻😂

I miss @sreesanth36 in the National team. pic.twitter.com/CV851vzKuU

— Marula Siddesh (@ThisIsSiddesh) December 26, 2021