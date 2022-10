IND vs SA ODI: टी20 के बाद वनडे की बारी, 3 खिलाड़ियों के लिए इम्तिहान भारी

लखनऊ. भारत के कार्यवाहक कप्तान शिखर धवन ने बुधवार को कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला टी20 विश्व कप के स्टैंडबाय खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का अच्छा मौका होगा. जसप्रीत बुमराह चोटिल होने के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं और ऐसे में दीपक चाहर और मोहम्मद सिराज के पास चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का यह अच्छा मौका होगा. चाहर स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल हैं जबकि मोहम्मद शमी के 15 अक्टूबर से पहले तक मैच फिट नहीं होने की सूरत में सिराज के पास भी टीम में जगह बनाने का मौका होगा.

मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में स्टैंडबाय के रूप में शामिल हैं और वे टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे.

धवन ने पहले वनडे की पूर्व संध्या पर कहा,’निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको (स्टैंडबाय खिलाड़ियों) जितने अधिक मैच खेलने को मिलेंगे, उतने अधिक वे तैयार रहेंगे. अगर ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उससे उन्हें मदद मिलेगी. क्या पता उन्हें मौका मिल जाए. इसलिए ये खिलाड़ी इस श्रृंखला को तैयारी के रूप में देख सकते हैं.’ भारतीय टीम में राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, मुकेश कुमार, शाहबाज अहमद जैसे नए खिलाड़ी भी शामिल हैं और धवन का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को इससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

💬💬 ‘We have a good squad and it is great to see fresh energy and enthusiasm among the new players in the side’ – #TeamIndia captain @SDhawan25 ahead of the #INDvSA ODI series 👍 pic.twitter.com/IxuwGy5BBF

— BCCI (@BCCI) October 5, 2022