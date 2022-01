IND vs SA: जोहानिसबर्ग में बारिश बिगाड़ेगी पहले दिन का खेल? जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सोमवार यानी 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम (Wanderers Stadium, Johannesburg) में खेला जाएगा. भारत ने पहला टेस्ट जीता और वर्तमान में सीरीज 1-0 से आगे है. मैच दोपहर भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. टेस्ट मैच के पहले दिन जोहानिसबर्ग में तापमान 14 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. अगले पांच दिनों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है और मैच के दौरान बारिश की रुकावट देखी जा सकती है. इस मैच में भी निगाहें आसमान पर होंगी, क्योंकि बारिश के फिर से खराब खेल खेलने की संभावना है – जैसा कि सेंचुरियन में दूसरे दिन हुआ था.

सेंचुरियन में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया जोहानिसबर्ग में होने वाले दूसरे टेस्ट (IND vs SA) से पहले अच्छी स्थिति में है. द वांडरर्स एक ऐसी जगह है, जिसकी भारत के पास अच्छी यादें हैं. उन्होंने इस मैदान पर कभी कोई टेस्ट नहीं हारा है और इससे उन्हें काफी प्रेरणा मिलेगी. हालांकि, मौसम जोहानिसबर्ग टेस्ट मे विलेन बन सकता है. वेदर डॉट कॉम के मुताबिक, 3 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर का तापमान सुबह 27 डिग्री सेल्सियस और रात में 15 डिग्री तक गिर जाएगा.

मैच के पहले दिन दोपहर में हो सकती है बारिश

मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार, सुबह आसमान साफ ​​रहेगा, लेकिन दोपहर में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे. इसके अलावा मौसम की रिपोर्ट बताती है कि सुबह बारिश की कोई संभावना नहीं होगी, लेकिन दोपहर में बारिश की 70% संभावना है. इसलिए मैच का पहला दिन बारिश से प्रभावित हो सकता है. दिन में आर्दता करीब 57 फीसदी और रात में 82 फीसदी रहेगी.

जोहानिसबर्ग में वांडरर्स स्टेडियम एक उच्च स्कोरिंग मैदान है. टेस्ट में पहली पारी का औसत 280-350 के बीच है. दूसरी पारी का औसत स्कोर 200-300 के बीच है. ऐसे में इस मैच में टीमों द्वारा अच्छे कुल स्कोर की उम्मीद की जा सकती है. स्टेडियम सीम गेंदबाजों को भी अच्छा समर्थन देगा, जैसा कि हमने पहले टेस्ट में देखा था.

कुछ ऐसी है वांडरर्स की पिच

वांडरर्स की पिच जीवंत है. गेंदबाजों को सतह से कुछ अतिरिक्त उछाल मिलेगा और तेज गेंदबाज प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे. बल्लेबाजों को इस पिच पर रन बनाने का मौका मिलेगा. यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या कोई पक्ष अपनी टीम में बदलाव करता है. पूरी संभावना है कि भारत विजेता संयोजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जबकि मेजबान टीम हार के बाद बदलाव कर सकती है.

