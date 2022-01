IND vs SA Live Streaming: जोहानिसबर्ग में इतिहास रचने उतरेगी विराट एंड कंपनी, जानें कब और कहां देखें मैच

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) मौजूदा सीरीज के दूसरे टेस्ट में आमने-सामने आने को तैयार है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट जोहानिसबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम (Johannesburg Wanderers stadium) में खेला जाएगा. यह मुकाबला सोमवार यानी 3 जनवरी से शुरू होगा. मेजबान दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट हारकर सीरीज में 1-0 से पीछे है. सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करते हुए 327 रन बनाए थे. केएल राहुल (123), मयंक अग्रवाल (60) और अजिंक्य रहाणे (60) ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलीं. इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 197 रनों पर ढेर कर दिया था. लुंगी एनगिडी और मोहम्मद शमी ने पहली पारी में क्रमशः 6 और 5 विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी की.

दूसरी पारी में भारत की बल्लेाबाजी कुछ खास नहीं रही. कोई भी भारतीय बल्लेबाज 40 रन के अंक तक भी नहीं पहुंच पाया. बोर्ड पर सिर्फ 174-10 का स्कोर करने के बावजूद मेहमान पहली पारी में 130 रनों की बढ़त के साथ मेजबान टीम के लिए 305 रनों का बड़ा लक्ष्य रखने में सफल रहे. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) की टीम अंतिम पारी में सिर्फ 191 रन पर आउट हो गई और भारत ने यह मैच 113 रन से जीत लिया. टीम के लिए दूसरी पारी में डीन एल्गर ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए. केएल राहुल (KL Rahul) को टेस्ट मैच का एकमात्र शतक लगाने के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

IND vs SA 2nd Test Match Preview: वांडरर्स में इतिहास रचने उतरेगी विराट सेना, 30 सालों से भारत यहां अजेय

पहला टेस्ट जीतने के बाद अब जोहानिसबर्ग में सोमवार से शुरू होने वाला दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच दूसरा टेस्ट भारतीय दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक मैच बन गया है. भारत, जो यकीनन अपने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट फॉर्म में है, को इस सीरीज को या तो जोहानिसबर्ग या फिर डरबन में जीतने के लिए आश्वस्त होना चाहिए. हालांकि, यह आसान नहीं है लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) एंड कंपनी विदेशी सरजमीं पर टेस्ट जीतने की एक आदत विकसित कर रही है. खास बात यह है कि भारत ने आज तक जोहानिसबर्ग में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है. द वांडरर्स में अपने पांच टेस्ट में से भारत ने दो जीते हैं और तीन ड्रॉ किए हैं. उनकी आखिरी जीत 2018 में हुई थी.

