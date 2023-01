Live Auto Refresh On

IND vs SL 2nd T20 LIVE SCORE: हार्दिक पंड्या लगाएंगे सीरीज जीत की हैट्रिक या श्रीलंका करेगा पलटवार?

IND vs SL 2nd T20 Live Score And Updates In Hindi: भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें 3 मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में आमने सामने हैं. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. टीम इंडिया ने पहले टी20 मैच में मेहमान श्रीलंका को 2 रन से पराजित किया था. टीम इंडिया पुणे टी20 मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. दूसरी ओर, दासुन शनाका की अगुआई वाली श्रीलंका टीम पलटवार के मूड में होगी. यदि भारत सीरीज जीतने में सफल रहता है तो, यह पंड्या की कप्तानी में टी20 में सीरीज जीत की हैट्रिक होगी. इससे पहले पंड्या की कप्तानी में भारतीय टीम आयरलैंड और न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज जीत चुकी है.