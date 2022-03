VIDEO: मयंक अग्रवाल नो बॉल पर कैसे रन आउट हो गए? देखिए उस एक गेंद का पूरा 'ड्रामा'

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका (Ind vs SL Pink Ball Test) के बीच बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. रोहित ने मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के साथ पारी की शुरुआत तो की, लेकिन अपने घर में पहला टेस्ट खेल रहे मयंक 4 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए. हालांकि, वो जिस तरह से आउट हुए, वैसा टेस्ट क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है. वो नो-बॉल की वजह से LBW से तो बच गए. लेकिन रन आउट से नहीं बच पाए. यह पूरा ड्रामा एक गेंद पर हुआ. आइए आपको बताते हैं कि आखिर मयंक कैसे LBW से बचे और रन आउट हो गए?

श्रीलंका के तेज गेंदबाज विश्वा फर्नांडो भारत की पहली पारी का दूसरा ओवर फेंक रहे थे. उनकी चौथी गेंद पर ही यह ड्रामा हुआ, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. दरअसल, फर्नांडो की यह गेंद सीधे मयंक के पैड पर जाकर लगी. गेंदबाज और श्रीलंका के फील्डर ने LBW की जोरदार अपील की. लेकिन अंपायर ने गेंद को नो-बॉल बताकर मयंक अग्रवाल को नॉट आउट करार दे दिया. इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए मयंक लेग बाई के रन के लिए दौड़ पड़े. वो आधी पिच तक पहुंच गए. लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने यह देखते हुए कि जयविक्रमा गेंद तक तेजी से पहुंच गए हैं, रन लेने से पीछे गए हट गए.

