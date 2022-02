IND vs SL 3rd T20 Live Score: श्रीलंका की खराब शुरुआत, 11 रन तक गिरे 3 विकेट

India vs Sri Lanka 3rd T20I LIVE Score and Commentary in Hindi : भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मैच (IND vs SL 3rd T20I) धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. श्रीलंकाई टीम के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारत की प्लेइंग-XI में 4 बदलाव किए गए हैं. कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, पेसर मोहम्मद सिराज और आवेश खान को टीम में शामिल किया गया गया है. वहीं, श्रीलंका की प्लेइंग-XI में भी 2 बदलाव हैं.

भारतीय टीम पहले ही सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है. उसने इसी मैदान पर शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. उस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. टीम इंडिया ने श्रीलंका को लखनऊ में पहले टी20 मैच में 62 रन से हराया था.

भारत प्लेइंग-XI : रोहित शर्मा (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुडा, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आवेश खान

श्रीलंका प्लेइंग-XI : पाथुम निसांका, दानुष्का गुणतिलका, चरित असलंका, दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), जेनिथ लियानगे, दासुन शनाका (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, जेफ्रे वांडरसे, बिनुरा फर्नांडो और लाहिरु कुमारा

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच (IND vs SL 3rd T20) कब खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच रविवार यानी 27 फरवरी 2022 को खेला जाएगा.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच (IND vs SL 3rd T20) कहां खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच (IND vs SL 3rd T20) कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के तीसरे टी20 मैच (IND vs SL 3rd T20) का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के तीसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के तीसरे टी20 मैच (IND vs SL 3rd T20) की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए https://hindi.news18.com/cricket/ पर लॉगिन करिए.