IND vs SL: श्रेयस अय्यर को शतक से चूकने का मलाल नहीं, बताया- श्रीलंकाई गेंदबाजों के दिमाग के साथ कैसे खेले

नई दिल्‍ली. भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में खेले जा रहे डे नाइट टेस्‍ट मैच के पहले दिन कुल 16 विकेट गिरे. भारतीय बल्‍लेबाज स्पिनर्स के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए. बेंगलुरु की पिच को पहले तीन दिन बल्लेबाजी के लिए अच्छा माना जाता था, मगर इस बार कुछ ओवर्स के बाद ही गेंद तेजी से टर्न करने लगी. एक के बाद एक अनुभवी बल्‍लेबाज क्रीज पर आते ही पवेलियन लौटने लगे. भारत ने पहले सेशन में 100 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे.

इसके बाद श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) एक अलग ही योजना के साथ मैदान पर आए. उन्‍होंने पलटवार करते हुए श्रीलंकाई स्पिन की धज्जियां उड़ाई. दूसरे सेशन में श्रीलंका ने 6 विकेट लिए और 159 रन दिए. सिर्फ श्रेयस अय्यर ही श्रीलंकाई गेंदबाजों की गेंदों का सामना कर पाए और उन्‍होंने 98 गेंदों पर 92 रन बनाए.

🗣️🗣️ “Have no regrets on missing a ton, I play for the team.” #TeamIndia batter @ShreyasIyer15 speaks about his brilliant 92-run knock on Day 1⃣ of the @Paytm #INDvSL pink-ball Test. 👍 👍 pic.twitter.com/oty0Cm71Wj

— BCCI (@BCCI) March 13, 2022